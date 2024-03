Floridienne ziet winst fors dalen in 'overgangsjaar' 2023

'Dat komt vooral door externe factoren', klinkt het. 'Er waren extreme weersomstandigheden in onze belangrijkste geografische regio's, hoge energieprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten.' Qua schaalgrootte maakte Biobest dit jaar een kwantumsprong, door de overname van de Braziliaanse sectorgenoot Biotrop voor 532 miljoen euro . Ook in het VK en de VS deed Biobest begin vorig jaar al enkele kleinere overnames.

Daarom noemt Floridienne 2023 'een overgangsjaar', gekenmerkt door forse investeringen die de komende jaren hun vruchten moeten afwerpen. Biobest won in maart de Changemaker Award van De Tijd en L'Echo, een prijs die bedrijven onderscheidt die excelleren in duurzame oplossingen voor de klimaattransitie en milieubescherming.

De in omzet veel kleinere voedsel- en chemiedivisies van Floridienne hielden beter stand, al wogen de lagere metaalprijzen op de winstgevendheid van het dochterbedrijf SNAM, een specialist in batterijrecyclage.

Over alle divisies heen landt de Waalse holding op een nettowinst 3,6 miljoen euro, veel minder dan de 12 miljoen euro in 2022. De holding stelt net als vorig jaar een dividend van 2,5 euro bruto per aandeel in het vooruitzicht. Dat impliceert een nettorendement van 0,25 procent. Floridienne is optimistisch over 2024 en verwacht dit jaar 'aanzienlijk betere resultaten'.