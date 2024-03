Wie gelooft (niet) in het nieuwe Euronav?

Vrijdagavond om 16 uur loopt het openbaar overnamebod van CMB op Euronav af. Kort daarop worden de resultaten bekendgemaakt. Verwacht wordt dat veel aandeelhouders niet meegaan in het groene verhaal van Alexander Saverys en zullen uitstappen.

De rederij Euronav was de voorbije twee jaar de inzet van een verhitte strijd tussen de familie Saverys (Alexander, zijn broers en vader Marc) en de Noors-Cypriotische scheepvaartmagnaat John Fredriksen. De Belgische familie haalde het uiteindelijk, maar moest in ruil een flink deel van de tankervloot afstaan.

Omdat de familiale scheepvaartgroep CMB haar belang in Euronav daardoor zag klimmen tot meer dan 30 procent - na de overname van het pakket aandelen van Fredriksen - was ze verplicht een overnamebod uit te brengen. De principiële biedprijs bedroeg 18,43 dollar per aandeel, overeenkomstig de prijs die CMB Fredriksen betaalde, maar omdat Euronav in december een dividend van 0,57 dollar had betaald, was de biedprijs in de praktijk 17,86 dollar. Tegen de huidige dollarkoers stemt dat overeen met 16,38 euro.

De hamvraag is hoeveel aandeelhouders op het bod zijn ingegaan. Alexander Saverys, intussen CEO van Euronav, heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat hij de tankerrederij wil vergroenen en diversifiëren. Met de begin februari goedgekeurde overname van CMB.Tech is al een stevige stap in die richting gezet. Wie in dat project van duurzame scheepvaart gelooft, kon in Euronav, dat binnenkort wordt omgedoopt tot CMB.Tech, blijven zitten. Believers in de momenteel boomende tankersector zijn daarentegen wellicht uitgestapt.

Een heel hoog percentage uitstappers uit Euronav is mogelijk. Luuk Van Beek Analist Degroof Petercam

Luuk Van Beek, een analist van het beurshuis Degroof Petercam, verwacht dat een vrij groot deel van de aandeelhouders het bod zal accepteren, al is het erg moeilijk daar een cijfer op te plakken. ‘Ook een heel hoog percentage is mogelijk’, zegt hij. Zijn collega Thijs Berkelder van Oddo BHF denkt dat een groot deel van de aandelen zal worden ingebracht en dat de freefloat (het percentage vrij verhandelbare aandelen) fors zal krimpen.