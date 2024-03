AI-aandeel Adobe kent grootste tuimeling sinds 2002

Impact van AI-startups?

Adobe maakt een uitschuiver van 15 procent, de grootste val sinds 2002. De producent van grafische software verwacht in het huidige kwartaal een omzet tussen 5,25 miljard en 5,3 miljard dollar. Analisten mikten op 5,31 miljard dollar. Mogelijk lagen de whisper numbers, de cijfers waarop onofficieel werd gerekend, nog wat hoger omdat Adobe de voorbije maanden profiteerde van de AI-boom. Adobe heeft met Firefly een eigen AI-model gemaakt en in producten als Photoshop en Illustrator gestopt.

Beleggers koppelen de lichte prognoses aan de vrees voor meer concurrentie van AI-start-ups zoals OpenAI, dat het videoplatform Sora lanceerde . De run van 50 procent van het aandeel in 12 maanden gaf allicht ook aanleiding tot winstnemingen. 'Misschien lagen de verwachtingen wat hoger, maar ik ben echt optimistisch over onze AI-initiatieven', klinkt het bij CEO Shantanu Narayen. De peptalk valt in dovemansoren.

Cosmetica

Ulta Beauty kelderde bij opening met 11 procent, de grootste daling sinds mei 2023. De cosmeticaretailer legde nochtans beter dan verwachte cijfers voor over het voorbije kwartaal. De omzet steeg met 12 procent tot 3,6 miljard dollar, terwijl de winst per aandeel op 8,08 dollar uitkwam. 'Sommige beleggers hadden op nog beter gehoopt', zegt het beurshuis Oppenheimer, dat aanraadt om te profiteren van de koerszwakte. Sommige beleggers bleken dat ook te doen, want na enkele uren handel was het koersverlies bij de opening al gehalveerd.