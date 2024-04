AI-hausse stuwt Nasdaq

De techaandelen veren stevig op dankzij het aanhoudende optimisme rond AI. Vooral Apple en Nvidia liggen in het koopmandje. Ondertussen zet de Amerikaanse tienjaarsrente zijn opwaartse rit op kousenvoeten voort.

New York is groen gekleurd rond 19.55 uur, maar er is wel wat verschil tussen de verschillende graadmeters. Terwijl de industriebarometer Dow Jones slechts 0,1 procent opveert, krijgt de Nasdaq een impuls van 1,4 procent.

Als we dergelijke verschillen zien tussen de twee hoofdgraadmeters is er vaak sprake van een daling van de langetermijnrente. Een lagere rente stuwt de huidige waarde van toekomstige winsten en die zijn bij techbedrijven relatief veel groter dan bij industriewaarden. Maar vandaag is dat niet het geval: de tienjaarsrente klimt lichtjes tot 4,55 procent tot het hoogste niveau van het jaar nu beleggers almaar meer twijfelen aan de renteverlagingen die de Amerikaanse centrale bank (Fed) mogelijk later dit jaar zal doorvoeren.

Dus vermoeden wij dat de koopdrift eerder volgt uit het aanhoudende optimisme over AI. Dat verklaart meteen waarom Nvidia voor de tweede dag op rij stevig hoger gaat met ruim 3 procent tot bijna 900 dollar. Woensdag veerde de ontwikkelaar van AI-chips stevig op omdat de markt er snel bij was om de correctie van Nvidia te kopen.

Apple

Ook Apple klimt ruim 3 procent tot 173 dollar. Volgens JPMorgan-analist Samik Chatterjee beginnen hefboomfondsen in toenemende mate aandacht te krijgen voor de techgigant. 'Ze zien instapkansen om te profiteren van mogelijke AI-updates voor iPhones waar in toenemende mate vraag naar is.' Al is onbekend of de verbeteringen al voor de smartphones zijn die later dit jaar gepresenteerd worden of dat consumenten tot 2025 moeten wachten.

Sinds Nieuwjaar noteert Apple zo'n 10 procent lager en dat verkleint de waarderingspremie. Het aandeel noteert nu tegen 24 keer de verwachte winst en is daarmee goedkoper dan Microsoft en zelfs iets minder duur als de techindex Nasdaq100.