Douglas, turquoise beautyreus met hippe TikTok-cosmetica, trekt naar de beurs

Door de combinatie van bakstenen winkels en een webshop is Douglas uitgegroeid tot de grootste cosmeticaverkoper van Europa.

450 vierkante meter vol make-up, parfum en skincare. De Douglaswinkel in het grootste winkelcentrum van het land, Wijnegem - Shop Eat Enjoy, is het walhalla voor de beautyliefhebber. Klassiekers als Chanel, Clinique en MAC Cosmetics staan naast de TikTok-favorieten e.l.f., Sol de Janeiro en Drunk Elephant. In de winkel liep zaterdagmiddag vol met tienermeisjes op zoek naar de schoonheidsproducten die viraal gaan op sociale media.

Met haar turquoise logo is de keten al jaren een vaste waarde in Europese winkelstraten. In augustus 2023 werd de eerste en vooralsnog enige winkel in België geopend. Met een urenlange wachtrij van 600 vrouwelijke klanten ging de opening in Wijnegem niet onopgemerkt voorbij. Douglas heeft 1850 winkels in 22 verschillende landen. Het mag zich daardoor de grootste cosmeticaverkoper van Europa noemen. Ook de onlinewebshop is sterk verspreid in Europa.

Na ruim tien jaar keert de parfumketen terug naar de beurs. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Advent haalde het bedrijf - dat in 1821 begon als een zeepfabriek - in 2012 van de beurs. Drie jaar later betaalde de investeringsmaatschappij CVC zo’n 2,8 miljard euro voor Douglas. De oprichtersfamilie Kreke bleef investeerder. Aandeelhouders CVC en de familie Kreke behouden na de beursgang hun meerderheidsbelang.

De beursgang heeft een omvang van 890 miljoen euro. Het bedrijf wil via de verkoop van nieuwe aandelen 850 miljoen euro ophalen. Daarnaast willen de aandeelhouders - de familie Kreke en CVC - voor 40 miljoen euro bestaande aandelen verkopen. Douglas komt naar de beurs tegen 26 euro per aandeel, dat impliceert een beurswaarde van 2,8 miljard euro.

Het verse geld wil Douglas vooral gebruiken om zijn schulden af te bouwen. 'We zijn een bedrijf met een behoorlijke schuldenlast', zei de Nederlander Sander van der Laan, sinds 2022 de CEO van Douglas, aan Het Financieele Dagblad. ‘De schulden stammen uit de tijd van de overname door CVC in 2015. We hebben sindsdien ook een paar overnames gedaan. Daarnaast raakte de pandemie Douglas hard. Dat was geen goede periode om onze schulden af te bouwen.’

Ook zijn er plannen om 200 nieuwe Douglas-winkels te openen in Centraal-Europa. 'Na Wijnegem zal de Meir in hartje Antwerpen wellicht snel volgen', kondigde Van der Laan aan bij de opening van de winkel. Op de vraag of er in de nabije toekomst Belgische vestigingen bijkomen, wil Douglas niet reageren. In het prospectus wordt België wel vermeld als een van de landen waar nieuwe winkels komen.

Van der Laan, die als CEO bij Action verantwoordelijk was voor de ongekende expansie van de budgetketen, benadrukt het belang van fysieke winkels. 'Klanten van beautyproducten willen de spullen zien, ruiken en uitproberen. Ook willen ze advies. Douglas is niet zoals een supermarkt, waar je jezelf helpt.' Ongeveer een derde van de omzet komt uit de webwinkel. Hoeveel dat is bij concurrent ICI Paris XL, is onduidelijk. De van oorsprong Belgische parfumerie is eigendom van de in Hongkong gevestigde Watson Group.

Douglas is van plan de komende jaren flink te groeien. In 2026 wil de cosmeticaketen voor 5 miljard euro beautyproducten verkopen. In het gebroken boekjaar 2022-2023 behaalde de parfumerie een omzet van 4,1 miljard euro. 'Zo’n 40 procent van de nieuwe winkels zullen we openen in Oost-Europa, waar ik de meeste ruimte voor groei zie. Veel mensen in Centraal- en Oost-Europa kopen nu voor het eerst cosmetica van duurdere merken als Chanel, Dior en Tom Ford', klinkt het bij Van der Laan.

Douglas is een winstgevend bedrijf. Vorig jaar kwam de nettowinst uit op 16,7 miljoen euro. Het is de bedoeling jaarlijks ongeveer 40 procent van de winst uit te keren.