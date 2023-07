Flow Traders lijdt onder kalmte op beurs

Flow Traders is de grootste Europese marktmaker in trackers. Het staat zowel aan de koop- als aan de verkoopzijde en strijkt standaard de spread (het verschil tussen de bied- en laatkoers) op.

Tijdens slechte beursdagen - of tijdens een beurshausse - schieten de verhandelde volumes hoger. 'Op slechte beursdagen verdienen we het meest', zei voormalig CEO Dennis Dijkstra in een interview met De Tijd. Maar in tegenstelling tot vorig jaar lijkt 2023 een stuk rustiger, waardoor Flow Traders minder vaak langs de kassa kan passeren.