JP Morgan AM: 'Wall Street zonder Magnificent 7 staat voor inhaalbeweging'

Zowel in Europa, Wall Street als de groeilanden zijn de brede aandelenmarkten aantrekkelijk. Ook met obligaties valt een mooi rendement te halen, blikt JP Morgan AM optimistisch vooruit.

JP Morgan Asset Management, met 3.100 miljard dollar (2.844 miljard euro) onder beheer een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, is behoorlijk optimistisch over de financiële markten. Tijdens zijn druk bijgewoonde wereldwijde mediaconferentie in Londen vielen er vooral kooptips te rapen.

‘De globale economie is veel weerbaarder dan iedereen twee jaar geleden dacht. De gevreesde recessie heeft niet plaatsgevonden’, stelt hoofdstratege Karen Ward. ‘Het grote probleem, de inflatie, blijft de meest cruciale factor voor de markten. Wij menen dat we in de laatste mijl zitten om de inflatie weer naar het ideale groeipad van zo’n 2 à 3 procent terug te brengen.’

De EU heeft in 2023 amper een derde van de voorziene 80 miljard euro van het herstelfonds na corona gespendeerd. Karen Ward hoofdstratege JP Morgan Asset Management

De inflatiedip is gunstig voor de economie. ‘Voor het eerst in jaren stijgen de reële lonen. Dat moet de gezinnen meer doen consumeren. Ook de overheden zullen meer spenderen. De EU heeft in 2023 amper een derde van de voorziene 80 miljard euro van het herstelfonds na corona gespendeerd.’

In België worden we geconfronteerd met mega-ontslagen in de industrie, van de busbouwer Van Hool tot de chocolademaker Barry Callebaut. JP Morgan ziet echter de eerste positieve signalen: ‘De voorspellende economische indicatoren zijn gunstiger dan verwacht. De vraag naar goederen stijgt eindelijk opnieuw, wat industrielanden als Duitsland moet helpen. Wij geloven dat het economische herstel in Europa positief zal verrassen, zeker wanneer de ECB vanaf de zomer met renteverlagingen de economie nog meer zuurstof geeft.’

Een opwaarts gerichte economie gepaard met renteverlagingen, beter kunnen aandelenminnaars niet wensen. ‘Wij raden aan voordeel te halen uit de extreme waarderingsdiscrepanties in de markt en de portefeuille wat te herbalanceren’, stelt Ward. ‘Europa en de groeilanden zijn nooit zo goedkoop geweest tegenover de VS. Inzake koers-winstverhouding, is Europa bijna de helft goedkoper dan Wall Street. Dat biedt kansen. Er heerst teveel pessimisme over Europa.’

Tesla versus Nvidia

De bouwer van elektrische auto’s Tesla is tegen 50 keer de verwachte winst te duur gezien zijn verwachte groei en vele uitdagingen. Sven Anders specialist Amerikaanse aandelen JP Morgan Asset Management

Op Wall Street zijn de allergrootste aandelen pittig gewaardeerd. Toch ziet JP Morgan geen zeepbel. ‘In tegenstelling tot de bubbel eind jaren negentig, genereren de meest geliefde techaandelen spectaculaire winsten. Ze halen marges van 20 procent, tegen 12 procent voor de brede index. De Big Tech doet het te goed om te negeren’, poneert Sven Anders, specialist in Amerikaanse aandelen. ‘Al vinden wij de leden van de zogeheten Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Meta , Microsoft, Nvidia en Tesla, red.) niet allemaal koopwaardig. De bouwer van elektrische auto’s Tesla is tegen 50 keer de verwachte winst te duur gezien zijn verwachte groei en vele uitdagingen. De chipmaker Nvidia is tegen 35 keer de winst wel nog interessant.’

‘Over het algemeen is Wall Street niet duur, terwijl het de thuisbasis is van de snelst groeiende bedrijven ter wereld. Dit jaar verwachten we een gemiddelde winstgroei van 8,2 procent. De tien grootste aandelen uit de S&P500 noteren tegen 30 keer de verwachte winst. De 490 andere aandelen tegen 18 keer de winst. Dat is iets onder het historisch gemiddelde. We denken dat de brede markt een inhaalbeweging zal maken.’

‘Op Wall Street geven wij onder meer de voorkeur aan de financiële sector. Enkele grote banken noteren onder de boekwaarde’, raadt Anders aan. ‘Ook de farmasector is tegen 14 à 15 keer de winst goedkoop, gezien de verwachte winstgroei met 13 procent dit jaar en de enorme doorbraken die Artificiële Intelligentie er kan betekenen. Ook in de industrie zien we kansen.’

Cash

In cash blijven zitten, is geen goed idee volgens JP Morgan. ‘Cash is niet zo aantrekkelijk als het lijkt, zelfs al krijg je de hoogste rendementen in jaren’, waarschuwt Ward. ‘In geen enkele periode in de geschiedenis deed cash het beter dan obligaties. Het is dan ook beter die laatste te kiezen, en de huidige hoge rendementen vast te klikken met langere looptijden. Obligaties vervullen na de bijzondere periode met negatieve rendementen opnieuw hun wat saaie doel zoals vroeger: ze bieden een behoorlijk rendement, en ze werken goed als bescherming tegen onverwachte economische schokken.’