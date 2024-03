Parfumketen Douglas en huidzorgspecialist Galderma breken Europese markt voor beursintroducties open

Op de beursgang van de luchthaven van Athene vorige maand na, is de Europese markt voor beursintroducties dit jaar nog niet veel soeps. Daar zou volgende week verandering in komen.

Volgende week donderdag komt normaal Douglas naar de beurs van Frankfurt. De parfumketen - die ook een succesvolle webshop heeft - brengt zijn aandelen aan de man in een prijsvork van 26 tot 30 euro per stuk. Met de verkoop van nieuwe aandelen wil Douglas 850 miljoen euro vers geld opstrijken. Daarnaast willen de aandeelhouders - de familie Kreke en de durfkapitaalgroep CVC - voor 57 miljoen euro bestaande aandelen verkopen.

De prijsvork impliceert voor Douglas een beurswaarde rond 3 miljard euro. Met het verse geld wil de parfumketen vooral de schulden afbouwen. Na de beursgang (IPO) blijven CVC en Kreke de hoofdaandeelhouders. Vorig jaar opende Douglas een eerste fysieke winkel in België, in het winkelcentrum Wijnegem Shop Eat Enjoy.

Galderma

Een dag na de geplande beursgang van Douglas probeert de Zweedse durfkapitaalgroep EQT na mislukte pogingen in 2021 en 2022 Galderma naar de beurs van Zürich te brengen. Galderma is gespecialiseerd in huidverzorging en ontstond in 1981 als een joint venture tussen L'Oréal en Nestlé. EQT kocht Galderma in 2019 van Nestlé voor 10,2 miljard Zwitserse frank en mikt op een ondernemingswaarde (inclusief schulden) van 16,4 miljard tot 17,3 miljard frank (17 miljard tot 17,7 miljard euro). De prijsvork voor de aandelen varieert van 49 tot 53 frank.