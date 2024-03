Wall Street: Micron Technology vuurt chipsector aan

De Amerikaanse beurzen veren op nu er meer zekerheid is over mogelijke renteverlagingen. Micron ziet de vraag naar chips fors stijgen dankzij AI. Five Below maakt een pelikaanduik van 13 procent na een slecht kwartaalrapport.

In New York noteren de graadmeters in het groen. De Dow Jones en de Nasdaq winnen eensgezind 0,8 procent, terwijl de S&P500 met een stijging van 0,7 procent voor zijn 20ste record dit jaar tekent.

Wall Street heeft de wind in de zeilen nadat donderdagavond is gebleken dat de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank (Fed) nog altijd drie renteverlagingen voorzien voor 2024. Beleggers vreesden even dat de Fed-bestuurders nog maar twee verlagingen in de kaarten hadden.

De inflatie moet op termijn naar 2 procent. Jerome Powell Voorzitter Fed

Daarbij klonk Fed-voorzitter Jerome Powell minder streng door te benadrukken dat hij de recentste inflatierapporten (met een hoger dan verwachte geldontwaarding) niet te veel gewicht zou geven. Ook benadrukte hij enkele keren dat de inflatie op termijn in de richting van de 2 procent moet bewegen. Daarin leken beleggers te lezen dat er al renteverlagingen kunnen komen wanneer de inflatie iets minder snel zou afkoelen.

Zo krijgen beleggers exact het Goudlokje-scenario waarop ze hoopten: de Fed die de rente knipt dankzij een in de goede richting bewegende inflatie, terwijl de economie op een stevig toerental blijft draaien.

Micron Technology

Micron Technology schiet bijna 15 procent hoger, de grootste stijging in meer dan twaalf jaar. De chipproducent zag de omzet het voorbije kwartaal met 23 procent stijgen kwartaal op kwartaal. Met dank aan de forse vraag naar chips voor datacenters, gedreven door AI-toepassingen.

Bovendien blikt Micron zeer optimistisch vooruit, met een omzet voor het huidige kwartaal tussen 6,4 miljard en 6,8 miljard dollar. De analistenlat lag op 5,99 miljard. De winstprognose ligt op 45 cent per aandeel, analisten dachten aan 24 cent.

De optimistische geluiden helpen de hele chipsector hoger: Broadcom , Lam Research , KLA en Qualcomm veren 3 tot 7 procent op.

De chipmarkt herstelt van een van de ergste vertragingen ooit in de markt voor geheugenchips. Tijdens de pandemie kochten consumenten massaal smartphones en computers, maar postcorona zakte de vraag in, waardoor ook de vraag naar de chips afnam. Onder andere door het grote enthousiasme over AI zien steeds meer chipbedrijven de situatie verbeteren.

HBM-chips

Ook belangrijk is dat AI-systemen HBM-chips (geheugen met een hoge bandbreedte) gebruiken. In het boekjaar 2024 verwacht Micron 'enkele honderden miljoenen' dollars binnen te halen door de verkoop van die chips. Nvidia-CEO Jensen Huang zei eerder deze week dat HBM meer is dan een upgrade van het geheugen, maar een technisch wonder dat vitaal is voor AI-systemen. Huang noemde Micron als een leider in het naar de markt brengen van die nieuwe technologie.

Ook analisten reageren positief. Ze wijzen op de positieve trend in de prijszetting door een normalisering van de omstandigheden in de chipsector. 'We verwachten dat het margeherstel aanhoudt in het boekjaar 2025', klinkt het bij KeyBank-analist John Vinh.

Five Below

Five Below maakt daarentegen een pelikaanduik van 13 procent op de Nasdaq. De Amerikaanse discounter, die hoofdzakelijk spullen van minder dan 5 dollar verkoopt, ging met zijn vierdekwartaalcijfers onder de lat. De vooruitzichten ontgoochelden al evenzeer.

Het omzetcijfer van 1,34 miljard dollar in het vierde kwartaal lag nog het dichtst bij de gemiddelde analistenverwachting (1,35 miljard). De winst per aandeel van 3,65 dollar viel forser tegen want er was 3,78 dollar verwacht.

Ook de omzetprognose van 826 miljoen tot 846 miljoen dollar voor het eerste kwartaal wekt geen begeestering. Analisten rekenden tot dusver op 851,5 miljoen dollar.