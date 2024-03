Wall Street: de AI-troeven van Tesla

De Amerikaanse beurzen kleuren opnieuw groen, na een lichtrode sessie de dag voordien. De Dow Jones wint dinsdag 0,3 procent, terwijl de Nasdaq 0,4 procent hoger koerst. Het is op Wall Street ook stilaan tijd om terug te blikken op het eerste beurskwartaal van 2024, dat donderdag eindigt. Daarna gaat de riem er even af voor het paasreces.

Windowdressing

AI-troeven van Tesla

Tesla koerst dinsdag bijna 5 procent hoger. De e-autobouwer is van plan zijn software- en AI-troeven sterker in de verf te zetten nu de autoverkoop slabakt en de winstmarges onder druk staan door een prijzenslag op de markt voor elektrische wagens.

'Alle Amerikaanse auto's die geschikt zijn voor het FSD-systeem (Full Self-Driving, red.) krijgen de komende dagen een proefperiode van een maand aangeboden', zei Tesla-CEO Elon Musk in een mail aan het personeel. Op termijn wil Tesla dat geavanceerde rijassistentiesysteem ook in licentie geven aan andere autobouwers.

Volgens Elon Musk is FSD een van Tesla's software- en AI-troeven die door de markt niet naar waarde geschat worden. De topman heeft al vaker benadrukt dat Tesla volgens hem veel meer is dan een fabrikant van elektrische wagens, waarbij hij ook verwijst naar Tesla's supercomputer Dojo en de energieopslagdivisie van het bedrijf.

De hoogvlieger dinsdag is de donutproducent Krispy Kreme . Die laat weten dat hij een akkoord bereikte met McDonald's: na de zomer zullen de ronde zoetigheden in de VS op het menu staan in de McDonald's-restaurants. Het partnerschap zal het aantal verkoopskanalen van Krispy Kreme ruimschoots verdubbelen.