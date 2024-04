Wall Street kleurt rood na tegenvallend inflatiecijfer

De Amerikaanse beursbarometers verliezen terrein nu een hoger dan verwachte inflatie de hoop een stevige renteknips doet wegdeemsteren. AI-spelers Nvidia en Meta bieden wat weerwerk, terwijl Delta Air Lines niet van de grond komt ondanks een beter dan verwachte prognose.

De beurzen in New York noteren rond 19.05 uur in het rood. De Dow Jones verliest 1,5 procent, terwijl de Nasdaq 1,2 procent zakt. De oorzaak moeten we zoeken in een tegenvallend inflatierapport.

Want in maart steeg de inflatie van 3,2 naar 3,5 procent, terwijl economen maar op 3,4 procent hadden gerekend. Ondertussen bleef de kerninflatie (zonder voeding en energie) steken op 3,8 procent. Ook problematisch: de kerninflatie toont al drie maanden op rij een maand op maand-klim van 0,4 procent. Met een beetje wiskunde kom je dan aan net geen 5 procent inflatie op jaarbasis en dat is duidelijk boven de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank (Fed) op 2 procent.

Fed-bestuurders stelden eerder nog 3 renteverlagingen voorop, maar inmiddels begint dat een steeds lastiger verhaal te worden. Niet alleen door het cijfer van vandaag, maar ook door de nog altijd sterke arbeidsmarkt en andere recente data die wijzen op een economie die ondanks de gestegen rentes stevig in de schoenen blijft staan. Daardoor begint nu zelfs de discussie op gang te komen of de monetaire autoriteit nog überhaupt de rente zal knippen in 2024.

Ondertussen is de Amerikaanse langetermijnrente in ijltempo aan het stijgen door de bijgestelde verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed. Woensdag veert de tienjaarsrente maar liefst 20 basispunten hoger tot bijna 4,56 procent.

Nvidia en Meta

Die hogere rente is normaal slecht voor technologie-aandelen. Een klimmende rente verkleint de huidige waarde van toekomstige winsten en juist bij groeibedrijven zijn de winsten in de toekomst het meest van tel. Toch blijft het verlies voor de techbeurs Nasdaq nog relatief beperkt en zien we zelfs twee techkleppers hoger gaan: Nvidia en Meta .

Nvidia opende nochtans lager, waardoor het aandeel eventjes in correctiemodus schoot omdat het 10 procent onder de top van eind maart noteerde. Maar de correctie in het AI-aandeel werd rap opgekocht door beleggers. De AI-chipbakker koerst bijna 2 procent hoger tot 869 dollar.

Ook Meta gaat tegendraads hoger met 1 procent tot 522 dollar. De sociale mediagroep komt met een eigen chip op de proppen om de AI-diensten van Meta te verstevigen. Daarmee probeert de onderneming zijn afhankelijkheid van het machtige Nvidia te beperken.

Delta Air Lines

Delta Air Lines weet niet te profiteren van een beter dan verwacht rapport en verliest 0,3 procent. De Amerikaanse vliegmaatschappij maakte in het eerste kwartaal meer winst dan verwacht. CEO Ed Bastian zegt dat het aantal boekingen voor zowel vakantie- als zakenreizen sterk is naarmate het hoogseizoen nadert.

'Consumenten blijven reizen prioriteit geven in hun bestedingen', zei Bastian in een interview met zakenzender CNBC. Delta verwacht voor het tweede kwartaal een winst van 2,20 tot 2,50 dollar per aandeel, terwijl analisten volgens LSEG gemiddeld tussen 2,23 dollar per aandeel voorspellen. Het bedrijf zei dat de omzet in het lopende lentekwartaal met 7 procent zou kunnen stijgen, hoger dan de schattingen van analisten.

Beleggers hadden zich voorbereid op een meer conservatieve prognose. Ravi Shanker Morgan Stanley-analist

Delta herhaalde ook haar voorspelling voor het gehele jaar van 6 tot 7 dollar winst-per-aandeel en een vrije kasstroom tussen 3 miljard en 4 miljard dollar.

'De diverse inkomstenstromen van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij blijven een positieve rol spelen bij de winsten van Delta en zijn vrije kasstromen', stelt Citi-analist Stephen Trent. 'De resultaten en prognose zien er zeer bemoedigend uit', klinkt het.

Hij heeft een koopadvies en koersdoel van 55 dollar. Die laatste richtprijs geeft een opwaarts potentieel van dik 16 procent ten opzichte van de jongste slotkoers.