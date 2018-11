100 Belgische aandelen doorgelicht

Een van de boeiendste activiteiten als belegger is de juiste bedrijven kiezen. Wat koopt u, wat niet? Het boek ‘Sla munt uit de beurs, 100 aandelen doorgelicht’ van Tijd-journalist Serge Mampaey wapent u om de juiste namen er uit te pikken.

Wie belegt op de beurs weet dat ondanks de turbulenties op de financiële markten aandelen op lange termijn bij de allerbeste investeringen horen. U kunt natuurlijk sparen via fondsen of indextrackers, maar voor de meeste beleggers is een individueel bedrijf kiezen nog altijd de ervaring die het meest voldoening schenkt.

U wordt mede-eigenaar van een bedrijf. Om in te schatten of het management aandeelhouderswaarde kan creëren - waardoor de beurskoers op lange termijn naar boven gaat - moet u weten wat een bedrijf doet, hoe het ervoor staat, waar het heen wil, en liefst ook waar het vandaan komt.

Werkt een bedrijf in een sector die groeit of krimpt? Ontwikkelt het beloftevolle nieuwe producten of diensten? Hoe zit het met de concurrentie? Is de onderneming niet te veel een speelbal van factoren die ze niet zelf onder controle heeft, zoals de wisselkoersen of grondstoffenprijzen? Het zijn vragen die elke belegger zich moet stellen vooraleer hij een aandeel koopt of verkoopt.

Naast de kwaliteit is ook de prijs belangrijk. De beurs is een markt waar de prijzen dagelijks veranderen, ook al wijzigt de onderliggende waarde van de bedrijven meestal niet van dag tot dag. Enerzijds moet u zich de vraag stellen of zelfs de beste, solide ondernemingen met een stevige staat van dienst niet te duur zijn om te kopen, want dat maakt ze kwetsbaar bij een correctie en beperkt het stijgingspotentieel. Anderzijds kunnen risicovollere bedrijven, namen met een hoek af of cyclische vennootschappen met wispelturige resultaten af toe naar niveaus terugvallen waardoor u ook met zulke aandelen uw slag kunt slaan.

De Ewings van ‘Dallas’

Het boek ‘Sla munt uit de beurs’, dat op zaterdag 17 november verschijnt, biedt voor de 100 grootste bedrijven van de Brusselse beurs inzicht in zowel de fundamenten als de prijs. Het duikt ook in de geschiedenis van de ondernemingen. Vaak zitten er historische pareltjes tussen al die namen op het koersenbord. Ze vertellen een deel van onze economische geschiedenis.

Wist u dat de holding Floridienne startte als fosfaatmijn in Florida, en dat Belgiës allerrijkste en machtigste families er een strijd om voerden zoals de Ewings van de cultserie ‘Dallas’? Of dat Agfa mee opgericht werd door de zoon van Felix Bartholdy, de componist die het bekende trouwdeuntje schreef? Het startkapitaal van Gevaert kwam trouwens van leden van de flamingante Meetingpartij. En dat de holding GBL het allereerste vijandelijke bod op de Brusselse beurs lanceerde, met een raid op Sofina, die slechts op het nippertje werd afgeslagen?

Om de ideale portefeuille samen te stellen werkt u best zoals bij de bouw van een huis. In de eerste plaats moeten de fundamenten in orde zijn. Die bestaan uit kwaliteitsbedrijven met een lange staat van dienst, weinig schulden, een goed management en liefst familiale controle - als het eigen fortuin op het spel staat, worden geen gekke dingen ondernomen. En waar je er vrij zeker van bent een dividend te ontvangen.

Kies ondernemingen die bewezen hebben dat ze stormen kunnen doorstaan. Dan gaat het om gediversifieerde holdings als Ackermans & van Haaren, Sofina, GBL of Brederode. Of enkele stevige vastgoedverhuurders als WDP, Cofinimmo of Retail Estates. Of namen als Solvay, D’Ieteren, een voedings- of drankenbedrijf als Ter Beke of Miko, of zelfs het kleine bouwbedrijfje Moury Construct.

Muren van de portefeuille

De muren kunnen bestaan uit solide namen die profiteren van structurele groeitrends zoals de opmars van de middenklasse, groene energie, de circulaire economie, artificiële intelligentie, elektrische en autonome wagens, het internet of de vergrijzing. Dan beland je bij ondernemingen als Jensen, Picanol, Resilux, Melexis, Aedifica, of zelfs CFE.

Ook het dak kan liefst stormen doorstaan, maar u moet toch af en toe nakijken of er geen gaten in zitten en weleens een dakpan vervangen. In dit deel van uw portefeuille kunt u meer cyclische ondernemingen stoppen, zoals Campine, Aperam of Sioen.

Als kers op de taart kunt u de voortuin inkleden met nieuwsgedreven bedrijven, uit de biotech bijvoorbeeld. Maar het spreekt voor zich dat u meer geld stopt in de fundamenten of de muren dan in de voortuin, gelet op de inherent grote risico’s van de biotechsector.

Nationale Bank

De vier tabellen op deze pagina vertellen iets over de waardering van de Belgische aandelen. Die informatie vindt u ook bij elk bedrijf in het boek. Maar een cijfer zegt niet alles.

In de eerste plaats is goedkoop niet altijd synoniem voor een goede koop. Gemeten naar de koers-winstverhouding, de meest gebruikte graadmeter om de waarde van een aandeel te bepalen, is de Nationale Bank van België het goedkoopste aandeel. Maar de winst vloeit vooral naar haar grootste aandeelhouder, vadertje staat.

Ook veel cyclische bedrijven prijken in de lijst bovenaan. Helaas is hun winst zeer wispelturig. En banken, al beseffen beleggers sinds de financieel-economische crisis van 2008 dat ook aan die sector een hoger dan gemiddeld risicoplaatje hangt.

Toch blijft de koers-winstratio een belangrijke waarderingsgraadmeter. Bij de goedkope namen zijn er trouwens die een lage waardering aan een bovengemiddelde groei koppelen, zoals VGP of Atenor.

Best combineert u als belegger meerdere graadmeters. De ratio ‘EV/ebitda’ vertelt ook iets over de balans, want die zet de ondernemingswaarde (de som van de beurskoers en de nettoschulden) af tegenover de brutobedrijfswinst (ebitda).

Het bouwbedrijf Moury Construct prijkt als ‘goedkoopste’ helemaal bovenaan, want vier vijfde van de beurswaarde bestaat uit cash. De bouwactiviteiten krijgt u er bijna gratis bij. In die lijst zitten ook een pak goedkope, en toch gezonde ondernemingen gaande van Recticel, Orange Belgium, Zenitel tot Miko, Smartphoto en Resilux.

Samen met het dividendrendement komt u tot bedrijven die een aantrekkelijke waardering combineren met een mooie coupon. De dividendentopper is ongetwijfeld Bpost, met een brutorendement van zo’n 10 procent. Maar wegens de dalende inkomsten houden de meeste analisten rekening met een verlaging de komende jaren. Verder noteren niet toevallig veel vastgoedaandelen bij de dividendkoningen. Ze leveren mooie rendementen op, maar zijn wel gevoelig voor rentestijgingen.

Elia is Nyrstar niet

Kies ten slotte voor bedrijven die niet te veel schulden torsen tegenover de cashflows die ze genereren. Die bedrijven kunnen moeilijker zware stormen doorstaan, zeker als die jaren duren. Bij de grootste schuldenaar, Exmar, is de situatie al sterk verbeterd door de herfinanciering van de gasdrukvloot en de verkoop van enkele activa. Het is nog wachten op de jaarcijfers om te weten in welke mate de schuldgraad is verminderd, al drukt de verkoop van schepen vanzelfsprekend op de winstcapaciteit in de toekomst.

Bouw uw portefeuille op als een huis. In de eerste plaats moeten de fundamenten in orde zijn.

Maar ook inzake schulden kunt u niet alle bedrijven over dezelfde kam scheren. De beheerder van het hoogspanningsnet Elia kan een hoge schuldgraad veel makkelijker aan dan pakweg de zinkgroep Nyrstar. Terwijl Elia een monopolist is met gereguleerde inkomsten en dus zeker is van zijn cashflows, is Nyrstar de speelbal van de zinkprijs, de dollar en de verwerkingslonen in de sector.