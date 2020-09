18 jaar strijd tegen Nationale Bank levert geen hogere beurskoers op

De private aandeelhouders van de Nationale Bank beleven geen plezier aan hun belegging. De beurskoers van het aandeel zakte deze week even onder 1.800 euro. Dat is het laagste niveau sinds februari 2002, toen een groep aandeelhouders rechtszaken lanceerden om meer aandeelhouderswaarde te creëren.

'Meer en meer beleggers geven het op om het aandeel Nationale Bank te volgen', zegt Werner Wuyts, hoofdstrateeg van de private bank Dierickx Leys. 'Een belegger die één aandeel Nationale Bank koopt, krijgt een brandkoffer waar bij manier van spreken 10.000 euro in zit. Maar de koffer is gesloten met 70 verschillende sloten en je weet dus dat je dat bedrag nooit uit de koffer kunt halen.'

Wuyts voegt eraan toe dat het dividend volatieler is sinds de aanpassing van de winstverdeling tien jaar geleden. 'Vroeger was het aandeel Nationale Bank een soort geïndexeerde obligatie. Het dividend werd elk jaar verhoogd met de inflatie. Nu kan het dividend ook dalen.'

Gert Bakelants, de hoofdredacteur van het beursblad De Belegger, sluit zich daar bij aan. 'Vroeger had je een laag maar stijgend dividend. De jongste jaren is het dividend hoger maar de trend eerder dalend. Beleggers zijn wat houvast kwijt. Het brutodividendrendement bedraagt nu 6,8 procent (4,8% netto), maar het dividend kan volgend jaar lager zijn.'

Het dividend van de Nationale Bank is sinds 2010 afhankelijk van het rendement van de statutaire portefeuille. Dat is een beleggingsportefeuille van 6,5 miljard euro, die vooral obligaties omvat. De portefeuille groeit, maar het procentueel rendement ervan daalt omdat vervallende obligaties geleidelijk worden vervangen door nieuwe obligaties met een lagere coupon.

Het dividend over het boekjaar 2019 was het laagste in tien jaar. Het is verre van zeker dat 2020 beter wordt. Een tegenvaller is dat de Bank voor Internationale Betalingen, de bank van de centrale banken, dit jaar geen dividend uitkeert aan de Nationale Bank. Dat heeft een negatieve invloed op het dividend van de Nationale Bank.