3D kan Zenitel nog niet van de beurs halen

House of Thor, een dochter van 3D, kreeg tijdens de initiële aanvaardingsperiode 793.978 aandelen aangeboden. Dat is 23,98 procent van het kapitaal. 3D verhoogt zijn belang daardoor naar 86,93 procent. Maar om de specialist in kritieke radiocommunicatie van de beurs te halen, is 96,29 procent van de aandelen nodig. Pas dan kan een uitrookbod volgen.