3M wint met N95 mondmaskers

Wall Street staat in het groen nu meerdere bedrijven beter dan verwacht scoren.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger. De Dow Jones wint 1 procent. Beleggers zien de toekomst langzaamaan weer zonniger in, nu steeds meer bedrijven - ondanks de coronacrisis - toch nog boven de analistenverwachtingen weten te scoren en de nieuwsberichten over het virus verbeteren. Daarnaast wordt de Amerikaanse economie in steeds meer staten gedeeltelijk heropend.

3M

3M kwam met beter dan verwachte resultaten. De groep die zo'n beetje alles maakt, van Post-its en plakband tot defensiemateriaal en mondmaskers, verdiende in het eerste kwartaal 2,16 dollar per aandeel, terwijl analisten rekenden op 2,03 dollar. De omzet kwam uit op 8,08 miljard dollar tegenover een marktverwachting van 7,91 miljard.

Vooral de tak die spullen verkoopt rondom persoonlijke veiligheid deed het goed, waarbij de productie van het N95 mondmasker een grote rol speelde. De mondmaskers zijn een belangrijk wapen in de strijd tegen het virus. Daarmee weet de onderneming te profiteren van de coronacrisis. Het bedrijf uit Minnesota heeft de maandelijkse productie van mondmaskers verdubbeld tot 100 miljoen en investeert volop om die productie nog eens te verdubbelen.

Maar het is niet overal in het bedrijf feest. 'We zien een zwakke vraag in een aantal eindmarkten die ernstiger geraakt werden door de maatregelen die overheden namen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.' Het bedrijf geeft door de onzekerheid als gevolg van de crisis geen prognoses voor de rest van het jaar.

Harley Davidson

De aandelen van Harley Davidson stijgen met meer dan 10 procent. Nochtans verlaagt de producent van motorfietsen het dividend en stopt hij abrupt met de inkoop van eigen aandelen. Het coronavirus dwingt mensen thuis te blijven. Dat is nefast voor de vraag naar een Harley.

De winst per aandeel kwam uit op 45 cent, bijna een halvering tegenover dezelfde periode vorig jaar (80 cent). Maar analisten dachten aan 41 cent.

We verlagen onze kosten en we focussen onze marketinginspanningen op de VS. Harley Davidson

Caterpillar