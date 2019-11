5 favoriete aandelen van Peter Bourbeau

Peter Bourbeau is portefeuillebeheerder van het Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund. Hij is gespecialiseerd in de grotere Amerikaanse aandelen.

Visa | Betalingen

Visa beheert elektronische betaalnetwerken in 200 landen wereldwijd. Het bedrijf profiteert flink van het feit dat steeds meer mensen digitaal betalen voor goederen en diensten in plaats van met contant geld of cheques. In veel grote markten buiten de Verenigde Staten vertegenwoordigen digitale betalingen minder dan 20 procent van de aankopen en dat biedt Visa veel groeipotentieel op de lange termijn.

Het bedrijf heeft ook initiatieven lopen om de voordelen van elektronische betaling en andere financiële producten te helpen bezorgen aan miljarden mensen in de wereld die daar nog geen toegang toe hebben.

Disney | Media

Disney is een media- en entertainmentconcern dat de zenders ABC en ESPN in portefeuille heeft, samen met de filmstudio’s Disney, Fox en Pixar, de Star Wars-franchise en de Disney-pretparken. Disney heeft een geweldige staat van dienst in het genereren van bijzonder winstgevende content, maar is nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd.

Met de lancering van de nieuwe streamingdienst speelt Disney in op de nieuwe manieren waarop mensen content consumeren. Samen met de ongeëvenaarde bibliotheek helpt dat ervoor zorgen dat Disney ook in het volgende decennium relevant blijft.

Zoetis | Diergeneesmiddelen

Zoetis, dat in 2013 werd afgesplitst van de farmareus Pfizer, ontwikkelt diergeneesmiddelen en vaccins voor huisdieren en vee, twee gebieden die we als recessiebestendig zien omdat huisdiereigenaren en commerciële veetelers altijd voor hun dieren blijven zorgen.

Als resultaat heeft het bedrijf een stabiele dubbelcijferige groei neergezet, zowel wat betreft de winst als de cashflow. Het aandeel is recentelijk gestegen op basis van een nieuwe combinatiebehandeling voor huisdieren tegen vlooien en teken.

Uber | Taxideeldienst

Uber is de grootste bemiddelaar in personenvervoer ter wereld. De doelmarkten zijn groot omdat het bedrijf zijn platform niet alleen inzet als taxibemiddelaar, maar ook voor maaltijdbezorging en vrachtlogistiek. Het bedrijf, dat onlangs naar de beurs ging, heeft een belangrijke voorsprong op concurrenten.

Uber zal te maken krijgen met uitdagingen zoals reguleringsrisico’s, verzekeringskosten, de vergoeding van chauffeurs of bezorgers en concurrentie, maar wij denken dat Uber de nodige schaal en het marktaandeel heeft om op de langere termijn winstgevend te groeien.

Akamai | Beveiliging

Akamai levert onlinecontent en beveiligingsdiensten voor media en aanverwante onlineplatforms. Het bedrijf is goed gepositioneerd omdat de consumptie van digitale media en de behoefte aan beveiliging van persoonlijke en zakelijke gegevens blijven toenemen.

Het aandeel is onlangs gestegen wegens de groeiende verwachtingen voor de vraag naar Akamais diensten voor de nieuwe streamingkanalen van Apple en Disney, naast een verdere groei van 30 procent bij de beveiligingsdivisie.