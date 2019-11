'60 procent kans dat Roularta van de beurs verdwijnt'

De familie De Nolf heeft een flink pakket aandelen Roularta bijgekocht. De kans op een delisting bedraagt 60 procent, zegt KBC Securities.

De familie De Nolf heeft via het vehikel Koinon afgelopen donderdag 363.312 aandelen Roularta gekocht tegen 12,35 euro per stuk, goed voor een bedrag van 4,49 miljoen euro. Dat leert een melding op de FSMA-website. Het belang van de familie De Nolf in de mediagroep is hierdoor gestegen van 68,4 procent naar 71,2 procent.

Volgens een transparantiemelding die Roularta dinsdag voorbeurs uitstuurde, hebben de families De Nolf en Claeys (West Investment Holding) de kennisgevingsdrempel van 75 procent overschreden. Koinon (71,2%), Roularta (4,53%) en West Investment Holding (3,97%) hebben samen nu een belang van 79,67 procent.

KBC Securities-analist Ruben Devos schat de kans op een delisting van Roularta in op 60 procent. 'Als Roularta op de beurs blijft, dan vinden we 14 euro per aandeel een faire waarde. We houden hierbij rekening met een liquiditeitskorting van 10 procent. In een scenario van een bod op de uitstaande aandelen, komen we aan een waardering van 17 euro per aandeel, rekening houdend met belastingvoordelen.' In toepassing op het 60%/40%-kansscenario komt de faire waarde van het aandeel momenteel uit op 16 euro.

35 à 45 miljoen euro Mogelijk uitkoopbod Afhankelijk van de aangeboden premie op de koers, zou een uitkoopbod de families De Nolf en Claeys 35 à 45 miljoen euro kosten.

Een uitkoopbod op 20,33 procent van de uitstaande aandelen tegen de door Devos geschatte prijs, zou de familie 45 miljoen euro kosten. Zonder premie op de huidige beurskoers van 13 euro, gaat het om 35 miljoen euro.

Roularta realiseerde in de eerste helft van het jaar 63,7 miljoen euro uit de verkoop van advertentieruimtes. Deze stabiele evolutie was te danken aan de overname van de vrouwenmagazines Libelle, Feeling en Flair. In maart 2018 rondde de groep achter Knack, Trends en Kanaal Z de overname af van een 50%-belang in Mediafin, de uitgever van De Tijd.