AB InBev, Euronav en Kinepolis topfavorieten voor tweede helft 2020

De beursexperts zetten met de bierbrouwer en de bioscoopgroep volop in op de heropening van de economie.

Naar goede gewoonte stuurden 14 beursvennootschappen, privaatbanken en beleggingsbladen ons hun favorietenlijstje door voor de tweede helft van 2020. Geen gemakkelijke klus, zo blijkt. ‘We hebben al een behoorlijke herstelrally gehad. We zijn onze klanten aan het aanraden wat winst te nemen. Dan in de krant tien kooptips geven krijg je commercieel niet uitgelegd’, stribbelde een privaatbankier tegen, waarna ie… toch overstag ging.

Het mag duidelijk zijn: de tien aandelen die de beursexperts naar voren schuiven, hoeft u niet noodzakelijk maandag bij beursopening te kopen. Het coronavirus heeft bijzonder veel onzekerheid gecreëerd. De voorspellingen over de vorm van het economisch herstel in de komende jaren gaan alle kanten uit, wat leidt tot behoorlijk volatiele beurzen. Daarom reiken de beursexperts eerder ideeën aan dan tips. Aandelen om in het oog te houden, die desgevallend beter worden gekocht tijdens een beurscorrectie dan tijdens een beursklim.

Zeker niet

Voor we aan de top tien beginnen nog enkele opmerkelijke vaststellingen. Op de 14 favorietenlijstjes prijken in totaal 40 Belgische namen. Argenx, eind vorig jaar nog een van de topfavorieten, komt nu op geen enkel lijstje voor. Na de straffe remonte van 39 procent sinds begin dit jaar, na sterke onderzoeksdata voor de behandeling van de spierziekte MG, vinden analisten het blijkbaar welletjes. Ook Colruyt en Sofina, twee schuiloorden tijdens de coronapaniek, vinden analisten duidelijk te duur. Geen enkele nominatie. Ook banken vinden geen genade. Nul nominaties voor KBC en nul voor ING (bij de buitenlandse favorieten), die samen een vijfde van de marsrichting van de Bel20 bepalen. De bagger/bouwgroep CFE en de moederholding Ackermans slagen er niet in op meer dan één lijstje voor te komen. Begin dit jaar stonden ze allebei nog in de top tien.



1. AB InBev

Na een koerstuimeling van 35 procent sinds begin dit jaar schuift AB InBev in dit klassement op van de 8ste naar de 1ste plaats. ‘Tegenover augustus 2019 is de koers zelfs gehalveerd. Er waren al teleurstellende verkoopcijfers in China en Zuid-Korea, en dan was er Covid-19’, zegt Degroof Petercam. Gesloten cafés en het afgelasten van grote sport- en muziekevenementen betekenen minder bierverbruik, al werd thuis misschien wat meer gedronken. Ook doken de zorgen over de schulden weer op. Maar Degroof Petercam is hoopvol. ‘AB InBev heeft zich van genoeg liquiditeiten verzekerd om de komende twee jaar aan al zijn verplichtingen te voldoen. De biergroep zal het nu elk kwartaal wat gemakkelijker hebben om beter te presteren dan in hetzelfde kwartaal het jaar voordien.’ Leleux AB merkt op dat de hoofdaandeelhouders in mei en juni aandelen hebben bijgekocht. Inside Beleggen: ‘Het aandeel noteert goedkoop tegenover de sectorgenoten. Omdat we nog niet meteen goed nieuws verwachten, kan de komende weken wellicht nog goedkoper gekocht worden.’



2. Euronav

Ook Euronav maakt een reuzensprong - van 9 naar 2 - na een koersdaling van 25 procent. ‘Dankzij hoge tankertarieven realiseert Euronav nu al drie kwartalen heel hoge winsten. Dat resulteert in een indrukwekkend dividendrendement, want Euronav keert 80 procent van zijn winst uit’, zegt BNP Paribas Fortis. De tarieven krijgen rugwind van een afnemend nieuwbouworderboek, de verschroting van oudere tankers en de boycot van Iraanse tankers. Last but not least is er de overproductie van olie, wat eerder dit jaar tot een negatieve olieprijs leidde. ‘Daardoor is een deel van de wereldwijde tankervloot ingezet voor opslag, wat de tarieven tot heel hoge niveaus opstuwde’, legt Degroof Petercam uit. In de tweede helft van 2020 zal de vraag naar opslag waarschijnlijk normaliseren, met een tijdelijke druk op de tarieven als gevolg. ‘Euronav heeft zich al ingedekt, waardoor 2020 zeker heel rendabel wordt’, zegt BNP Paribas Fortis. ‘Opportunistisch koopt Euronav eigen aandelen in om aandeelhouderswaarde te creëren. Het management gaf al meermaals te kennen het aandeel ondergewaardeerd te vinden’, voegt De Belegger toe.



3. Kinepolis

Nieuwkomer Kinepolis vervolledigt het podium. ‘Cinema is een van de sectoren die het zwaarst geleden hebben onder Covid-19. In de sector is de Belgische marktleider een uitzondering, want exclusief Canada controleert Kinepolis 75 procent van zijn gebouwen. Ook de financiering zit snor met weinig terugbetalingen op de korte termijn en een gemiddelde looptijd van zeven jaar’, zegt Degroof Petercam. ‘Wij verwachten dat Kinepolis van de dip gebruikmaakt om (kleine) spelers toe te voegen voor een prikje.’ ‘We sluiten niet uit dat een aantal concurrenten de boeken moeten neerleggen, wat niet negatief is voor Kinepolis’, voegt Leleux AB toe. Ook Kepler Cheuvreux, dat in België samenwerkt met Belfius, gelooft in het aandeel. ‘In de heropeningsfase kan het management nog maar eens tonen dat het van een uitgekiende kwaliteit is.’



4. Galapagos

In de biotechsfeer is Argenx als oogappel vervangen door Galapagos . ‘Het aandeel evolueert al enkele weken zwak, zodat het opnieuw aantrekkelijk is geworden. Bijna de helft van de beurswaarde bestaat intussen uit cash. De komende maanden zullen de gezondheidsautoriteiten in de VS, Europa en Japan zich uitspreken over de marktlancering van de reumapil filgotinib, waardoor het bedrijf ook zicht krijgt op nieuwe mijlpaalbetalingen’, argumenteert De Belegger. ‘De koers is wat minder op dreef doordat de fase 3-resultaten voor de behandeling van de darmziekte colitis ulcerosa met filgotinib goed, maar niet uitstekend waren. Toch rekenen we erop dat het middel ook daarvoor op de markt komt’, zegt Inside Beleggen, dat Galapagos als topfavoriet kiest.



5. Lotus Bakeries

Leo Stevens & Cie lust wel een aandelenpakket van Lotus Bakeries. ‘Lotus heeft sinds kort een eigen fabriek in de VS. Het land is de belangrijkste speculoosmarkt geworden voor Lotus en de groei in het buitenland is nog lang niet ten einde.’ De tweede groeipijler zijn de gezonde tussendoortjes. Daarvoor opende Lotus een fabriek in Zuid-Afrika. ‘De potentiële groei is enorm. Voor de bestaande merken en voor eventuele nieuwe merken, die via overnames aan het gamma worden toegevoegd. Het familiebedrijf zal overnamekansen benutten zonder zich te vergalopperen’, zegt Leo Stevens.



Rivertree Investment Funds, de fondsenbeheertak van Puilaetco, kijkt verder dan de coronacrisis, die ook Lotus heeft getroffen. ‘De koekjes in de horeca en op de vliegtuigen staan in voor zowat 10 procent van de omzet. Maar het management is zeer ervaren en de CEO maakt deel uit van de derde generatie van de familie. Lotus is een echt langetermijngroeiverhaal, dankzij de expansie in het buitenland.’

6. Ontex

De luierfabrikant Ontex is de topfavoriet van BNP Paribas Fortis en van Kepler. ‘De koers viel recent terug tot het dieptepunt van midden maart, rond 12 euro. Uiteraard heeft de coronacrisis een negatieve impact op de omzet en op de resultaten voor heel het jaar, zeker omdat 50 procent van de inkomsten komt uit de groeilanden Brazilië en Mexico, die zwaar getroffen worden door de corona-epidemie. Maar wij beschouwen die negatieve effecten als tijdelijk’, verklaart BNP Paribas Fortis. Kepler wijst op de vele kostenbesparingen die Ontex doorvoert en op de aantrekkelijke waardering. ‘Misschien wel een overnameprooi’, voegt BNP Paribas Fortis toe.



‘Eentje voor de valuebelegger die de huidige hoge prijzen voor groeiaandelen niet wil betalen’, vindt ING Private Banking. ‘We denken dat de tweedekwartaalcijfers eind juli een goed instapmoment kunnen vormen. Het eerste kwartaal was uitzonderlijk sterk door hamstergedrag.’ Op termijn gelooft ING erin. ‘Ontex verlaagt de kosten en de grondstoffenprijzen zitten goed. En de reuk van overnamespeculatie is nooit ver weg.’ PAI slaagde er in 2018 niet in Ontex over te nemen. Vandaag bezit de activist ENA (ex-bankier Morgan Stanley) 14,5 procent van de stemrechten.



7. Ageas

Valuebeleggers zijn ook aangetrokken tot Ageas , na de koersdaling van bijna 40 procent sinds begin dit jaar. ‘De combinatie van een stabiele cashstroom uit België - waar het marktleider is - en de groei in het Verre Oosten - met de Aziatische verzekeringsactiviteiten - is interessant’, zegt ING Private Banking. ‘Na de forse koersdaling dit jaar is het totale rendement (dividend plus inkoop eigen aandelen) bijna 10 procent.’ Ageas zag zich verplicht het grootste deel van het dividend pas later op het jaar uit te keren, na een eis van de toezichthouder. ‘Er bestaat uiteraard een risico dat de toezichthouder die eis verlengt’, zegt ING Private Banking.



‘Voor de winst is Azië al even belangrijk als België. De erfenis van Fortis behoort eindelijk tot het verleden. We zien Ageas verder overnames doen, misschien wel in Italië of Indonesië’, zegt KBC Securities, dat benadrukt dat Ageas een van de weinige financiële bedrijven is die momenteel eigen aandelen inkopen.



8. Recticel

Recticel zal dit jaar door de coronacrisis allicht geen winst boeken, als we geen rekening houden met de meerwaarden op de verkoop van de autoactiviteiten en een deel van de tak soepelschuim. ‘Belangrijker is dat de groep haar balans versterkt. Dat zal op langere termijn de ontwikkeling van de isolatietak, een activiteit met een hoge toegevoegde waarde, in de hand werken’, zegt Test-Aankoop Invest. ‘Omdat Recticel een nieuwe strategische weg inslaat, is de hogere waardering van het aandeel volgens ons gerechtvaardigd.’ De beursexperts zien Recticel als een overnameprooi. ‘Er is nu minder complexiteit, wat ertoe kan leiden dat geïnteresseerde partijen, zoals de Ierse bouwgroep Kingspan, opnieuw rond de tafel willen zitten. De kaspositie levert mogelijk ook interessante koopopportuniteiten op in de huidige crisis’, vult Degroof Petercam aan. Recticel kreeg afgelopen week al een boost door een adviesverhoging.

Ontex is er eentje voor de valuebelegger die de huidige hoge prijzen voor groeiaandelen niet wil betalen. ING PRIVATE BANKING





9. Barco

Covid-19 trof het aandeel Barco hard, net als dat van Kinepolis. Voor een stuk is de oorzaak hetzelfde: bioscoopuitbaters die hun zalen moesten sluiten, zagen de vervanging van hun projectoren niet als een topprioriteit. Barco bezit de helft van die markt. ‘Het bedrijf haalt volgend jaar naar verwachting 22 procent van de omzet uit de bioscoopbusiness en 16 procent van de brutobedrijfswinst’, zegt Van Lanschot.



Maar Barco is meer dan een projectorenproducent. Covid-19 vestigde ook de aandacht op Clickshare, een draadloze presentatie- en vergadertechnologie. ‘Als mensen straks in grotere aantallen terugkeren naar de kantoren, kan het best dat het nieuwe normaal - een anderhalvemetereconomie - de vraag naar Clickshare Conference een boost geeft’, zegt Van Lanschot, dat benadrukt dat Teams, Zoom en Webex geen concurrenten zijn voor Clickshare. ‘Barco is een van de schaarse techtoppers op Euronext Brussel en daarom alleen al de moeite waard’, zegt Inside Beleggen, dat benadrukt dat de coronacrisis extra inkomsten genereert voor de healthcaredivisie.



10. Brederode

De holdings vinden we dit jaar weinig of niet terug op de voorkeurlijstjes, maar de favoriet in de sector is het kleinere Brederode . Een verborgen parel, vindt Van Lanschot. ‘Inclusief de (bruto) dividenden bedroeg het jaarlijks rendement over de afgelopen tien kalenderjaren bijna 18 procent per jaar. Daarmee laat het over die periode zelfs Sofina achter zich.’ Brederode belegt enerzijds in grote aandelen zoals Sanofi, Intel, Unilever en … de collega-holding Sofina, en anderzijds in private-equityfondsen (meer dan 50% van de portefeuille) via bekende partijen zoals Carlyle, Ardian en Providence.



Bij Dierickx Leys is Brederode de topfavoriet. ‘De communicatie is beperkt, getuige de beknopte jaarverslagen. De beursbelangen van de groep rond Pierre van der Mersch deden het tijdens de coronacrisis beter dan de beurs, en we rekenen erop dat dat voor private equity niet anders was.’ Dierickx Leys schat dat u Brederode vandaag tegen een korting van 15 procent op de intrinsieke waarde koopt.



Net niet

Zoals altijd vallen enkele aandelen net uit de boot. WDP en Care Property Invest zijn de enige vastgoedvennootschappen die twee nominaties in de wacht konden slepen. ‘Als een zuivere speler in logistiek profiteert WDP van de versnelde ontwikkeling in e-commerce’, stelt Puilaetco. Nagelmackers prijst het expansiebeleid van Care Property, mogelijk ook richting Spanje. ‘Hoewel Covid-19 op korte termijn wat druk op de bezettingsgraad kan zetten, wordt de markt voor seniorenhuisvesting op middellange termijn geconfronteerd met een beddentekort.’



Orange Belgium, begin dit jaar nog de absolute topfavoriet, heeft veel fans verloren, maar niet Van Lanschot. ‘De jaarlijkse vrije kasstroom ligt rond 10 procent van de beurswaarde.’

In de medische hoek kregen UCB en Fagron net niet genoeg stemmen. ‘De productportefeuille van UCB presteert sterk. Bovendien zal de farmagroep de komende jaren de vruchten plukken van een goed gevulde pijplijn’, zegt Bank Nagelmackers, dat in UCB belegt via Tubize wegens de korting van 49 procent. Dierickx Leys promoot Fagron, dat farmaceutische grondstoffen levert aan apotheken. ‘Het bedrijf is redelijk Covid-19-bestendig. De organische omzetgroei bedroeg een mooie 6,9 procent in het eerste kwartaal.’