AB InBev betaalt 200 miljoen voor artisanale brouwer Craft Brew Alliance

AB InBev lanceert een bod op de Amerikaanse artisanale brouwer Craft Brew Alliance (CBA). Opmerkelijk, want in augustus betaalde de Leuvense groep nog liever een boete van 20 miljoen dollar om het beursgenoteerde CBA niet te moeten overnemen.

Het overnamebod van de Leuvenaars van 16,50 dollar per aandeel waardeert de Amerikaanse brouwer op 317,8 miljoen dollar (288,5 miljoen euro). De operatie kost AB InBev 218,3 miljoen dollar (198 miljoen euro), want de Belgische brouwreus heeft al sinds 2013 een belang van 31,3 procent in Craft Brew Alliance (CBA).

AB InBev betaalt een forse premie van 125 procent tegenover de slotkoers van CBA van maandagavond op Nasdaq. Dat doet de koers van de craft brewer vandaag exploderen. Maar AB InBev doet niettemin financieel een goede zaak. Toen de bierreus in 2013 in het kapitaal van CBA stapte, bedong hij de optie om ten laatste eind augustus 2020 de rest te kopen tegen 24,50 dollar per aandeel of een derde meer dan nu.

20 miljoen Schadevergoeding In augustus moest AB InBev 20 miljoen dollar betalen omdat het Craft Brewers Alliance niet wou overnemen.

Maar de deadline verstreek zonder bod, waardoor AB InBev contractueel verplicht was om Craft Brew Alliance 20 miljoen dollar schadevergoeding te betalen. Het uitblijven van het bod deed de koers van de kleine brouwer echter in elkaar stuiken tot minder dan 7 dollar, waardoor AB InBev nu met een flinke korting toch helemaal eigenaar wordt van het bedrijf.

Nadat er in augustus geen bod kwam, had Craft Brew Alliance de handen vrij om andere strategische opties te bekijken. Maar dat kwam er niet van, mogelijk omdat beide bedrijven al aan elkaar vastgeklonken waren. Ze sloten immers ook een langlopende distributie- en exportovereenkomst. Daardoor worden de meeste merken van Craft Brew Alliance verdeeld door AB InBev.

Bier uit Hawaï

Craft Brew Alliance is haast letterlijk een alliantie: de brouwer van bieren en cider ontstond in 2008 uit de fusie van Redhook Ale Brewery en Widmer Brothers Brewery, die beide teruggaan tot de jaren 80 van vorige eeuw. In 2010 kocht de onderneming de Kona Brewing Company op het eiland Hawaï, de producent van veruit het populairste product van de groep.

Kona is alleen al goed voor ongeveer twee derde van de totale productie van de groep. Die bedroeg vorig jaar 747.600 vaten bier, een kleine daling tegenover het jaar ervoor. Het is uiteraard maar een fractie van het volume van AB InBev, dat alleen al in Amerikaanse speciaalbieren een stuk groter is.

Vier brouwerijen

Craft Brew Alliance telt vier brouwerijen verspreid over de VS en bezit een portefeuille eigen cafés. Vorig jaar realiseerde CBA een omzet van 217 miljoen dollar, waarmee het een marktaandeel van 3,5 procent in de markt voor speciaalbieren in de VS bezet. Netto boekte de brouwer 4,1 miljoen dollar winst.

De nieuwe aanwinst wordt bij AB InBev een onderdeel van Brewers Collective, het samenwerkingsverband van de Amerikaanse craft brewers van het concern. Dat telt al een dozijn leden, met als bekendste en meest verkochte bieren Goose Island en Shock Top.

Kona is een van de best presterende bieren in de VS, met een consistente groei van zowat 10 procent de voorbije jaren. Vivien Azer Analist Cowen