AB InBev en Disney zijn toptips Belgische analisten

Voor de tweede keer op rij werd AB InBev het vaakst genoemd bij de halfjaarlijkse rondvraag van De Tijd. De koers zakte in de eerste jaarhelft, maar beursexperts blijven erin geloven.

Alweer komt het grootste bedrijf van de Brusselse beurs als topfavoriet uit de bus. Zes maanden geleden en een jaar daarvoor was dat ook al zo, tussendoor eindigde AB InBev eens op de tweede plaats achter Solvay. Intussen gaat het met de beurskoers bergaf. In de laatste zes maanden werd het aandeel bijna een tiende minder waard. Sinds de piek van eind 2015 ging er een derde van de beurskoers van AB InBev.

Analisten blijven op dezelfde nagel kloppen: van de veertien bevraagde beleggingsteams waren er zes die AB InBev naar voor schoven. Vorige keer noemden dezelfde deelnemers negen keer dezelfde naam. 'Het aandeel is alleen goedkoper geworden en de cashflow is er nog steeds,' klonk het bij Van Lanschot Bankiers. Daardoor is het brutodividendrendement boven 4 procent gestegen, haalt privébank Leo Stevens aan.

Verschillende zaken baren beleggers zorgen over AB InBev, maar de Belgische experts tonen zich van hun chauvinistische kant. 'We zetten alles op een inhaalbeweging van 'onze' biergigant in het tweede semester. De sector van consumptiegoederen kan niet eeuwig achterblijven,' denkt Danny Reweghs van het beleggingsblad Inside Beleggen. 'De degelijke koersprestatie die we zes maanden geleden al verwachtten hebben we nog niet gekregen.'

Buitenland

Waar aandelen uit onze buurlanden vaak een streepje voor hadden bij de buitenlandse favorieten - zeker halve Belgen zoals X-Fab of Ahold Delhaize -, komt nu voor het eerst sinds lang een Amerikaan bovendrijven. Sinds een paar weken is Netflix meer waard dan The Walt Disney Company , nadat de koers van de streamingdienst verdubbelde sinds Nieuwjaar. Dat vinden de Belgische analisten onterecht.

'De omzet ligt vier keer zo hoog bij Disney,' rekent ING voor. 'Disney noteert tegen amper 14 keer de winst,' halen de fondsbeheerders van Puilaetco Dewaay aan. Disney is een logge reus vergeleken met hemelbestormer Netflix, maar de strijd is zeker nog niet gestreden. 'Content wordt steeds waardevoller,' aldus Puilaetco Dewaay. Disney werkt aan een eigen streamingdienst voor de enorme reeks entertainmenttitels die het in portefeuille heeft. Ondertussen won het ook de biedstrijd om 21st Century Fox.

Een terugblik op het favorietenlijstje van zes maanden geleden leert dat de binnenlandse favorieten de Bel20 klopten. De buitenlandse tips deden het gevoelig slechter dan de MSCI World-index, omwille van een paar grote missers.