'AB InBev en Solvay zijn kwetsbaar'

Aandelen van ondernemingen met een hoge schuldgraad en een winst die in een recessie sterk kan dalen zijn kwetsbaar, waarschuwt het beurshuis Kepler Cheuvreux.

De coronapandemie leidt tot een wereldwijde recessie en zet de bedrijfswinsten onder druk. Kepler Cheuvreux onderzocht welke aandelen van de Benelux kwetsbaar zijn. Het zet zes Belgische namen op zijn lijst: de Bel20-bedrijven AB InBev en Solvay en voorts Bekaert, FNG, Kinepolis en Recticel.

Het beurshuis heeft veel aandacht voor de schuldgraad van de bedrijven. 'Een hoge schuld maakt ondernemingen kwetsbaar.' Bij Elia, Greenyard en AB InBev was de verhouding tussen de nettoschuld en de brutobedrijfswinst (ebitda) in 2019 het hoogst. Maar over Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, maakt Kepler zich geen zorgen. 'Elia heeft een specifiek financieringsmodel. De risico's zijn minimaal.'

Een hoge schuld is in de huidige omstandigheden gevaarlijk. Een recessie doet vooral bij Sipef, FNG, AB InBev, Kinepolis en Ontex de brutobedrijfswinst sterk dalen. Daardoor stijgt de schuldgraad, de verhouding tussen de nettoschuld en de brutobedrijfswinst.

Een hoge schuldgraad kan ondernemingen dwingen hun kapitaal te verhogen. Kepler Cheuvreux Beurshuis

De recessie zal de schuldgraad van AB InBev en Sipef wellicht boven 5 (vijf keer de brutobedrijfwinst) doen stijgen. Een hoge schuldgraad is een risico voor de aandeelhouders omdat ondernemingen gedwongen kunnen worden hun kapitaal te verhogen. Het gevolg is dat de participatie van de aandeelhouders verwatert, tenzij ze deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Tegenwind

Voor AB InBev komt de belangrijkste tegenwind uit de VS en China, zegt het beurshuis. 'De echte uitdaging is de schuld en de capaciteit om die terug te betalen. Bovendien is de verkoop van de Australische dochter aan het Japanse Asahi onzeker.' Kepler zegt dat Solvay sterk is veranderd sinds de wereldwijde recessie van 2009. Maar de onderneming blijft conjunctuurgevoelig. Bovendien zijn de provisies voor de pensioenen relatief hoog.

Voor Bekaert is de crash van de olieprijs een tegenvaller, omdat de grote oliebedrijven hun investeringen uitstellen. De organische groei zal volgens het beurshuis dalen. De kledingketen FNG is actief in een van de zwaarst getroffen sectoren. Overal in Europa zijn de winkels gesloten.