'AB InBev kijkt aan tegen zwaarste kosteninflatie ooit'

De specialist in zaklabo's Biocartis kan geen munt slaat uit een an sich degelijk halfjaarrapport. 'De prognose voor 2021 suggereert dat het bedrijf nu uit de opstartfase is', stelt Degroof Petercam. 'Maar helaas dreigt de schaarste aan reagentia door de brand naast een operationele ook een commerciële kopzorg te worden. De problemen zijn mogelijk tijdelijk, maar de cash burn moet in de gaten gehouden worden aangezien de marge kleiner aan het worden is.' Lang verhaal kort: 2022 moet nu de echte start worden voor Biocartis. Dat is alleszins iets waar beleggers, die sinds de beursgang in 2015 wachten op de commerciële doorbraak van de beloftevolle technologie, voor duimen.