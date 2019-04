AB InBev leidt Bel20 naar topweek

De Brusselse beurs is bezig aan haar beste week van het jaar tot dusver. Met een beetje geluk sluiten we vanavond af in een stierenmarkt.

Sluit de Bel20 straks af op 3.798 punten of meer, dan noteert de sterindex van de Brusselse beurs een vijfde boven zijn niveau van het begin van de kerstvakantie. Dan komt de berenmarkt ten einde en nemen de stieren het opnieuw over. Veel zal afhangen van het Amerikaanse banenrapport dat om 14.30 uur Belgische tijd verschijnt, en hoe dat de sfeer op Wall Street beïnvloedt.

Een hele week stijgt de Bel20 al, en dat resulteert waarschijnlijk in de beste week van het jaar tot nu. Kort voor de middag zitten we 3,7 procent hoger dan vorige vrijdagavond. Maar drie aandelen (WDP, Colruyt, Ontex) staan deze week in het rood, en alle zwaargewichten (ING, KBC, AB InBev) gingen stevig hoger.

AB InBev , het aandeel met de hoogste beurswaarde van Brussel, trekt als sterkste stijger al twee dagen op rij aan de kar. Vandaag komt er alweer 2 procent bij, ofwel ruim 3 miljard euro beurswaarde. Sectoranalisten die vooruitblikken op de resultaten van het eerste kwartaal verwachten mooie cijfers voor de grootste bierbrouwer. Die cijfers verschijnen op 7 mei.

'Ergste achter de rug'

Bij Bank of America Merrill Lynch stijgt het koersdoel met een pennentrek van 62 naar 80 euro, en verandert het verkoopadvies in 'houden'. De analisten verwachten dat het aandeel de ergste daling achter de rug heeft. De focus op schuldafbouw moet criticasters gaandeweg de mond snoeren, terwijl de winsten toenemen.

Toch blijft BofA ML met zijn jaarprognoses licht onder het analistengemiddelde: daarom is ook de kans op een stijging van het aandeel beperkt. 'De mogelijke beursgang van de Aziatische afdeling kan wel een koerskatalysator zijn.' Daarover staken begin dit jaar geruchten de kop op.

Meer bier verkopen, simpeler kan de opdracht niet zijn. Als tegelijk de prijzen wat omhoog kunnen, zet dat een hefboom op de omzet. Bij het tot voor kort sceptische BofA ML wordt een organische volumestijging van 1,8 procent verwacht in het eerste kwartaal. Dat zou zich vertalen in 4,4 procent organische omzetgroei zonder rekening te houden met het hyperinflatoire Argentinië, waardoor de vertaling van de resultaten naar euro vertekend worden.

UBS heeft het vrijdagochtend over een volumestijging van 1,3 procent, en een organische omzetgroei van 5,4 procent. Dat analistenteam had al een koopadvies uitstaan met een koersdoel van 75 euro. 'Sinds begin dit jaar is het aandeel al fors hersteld, met dank aan betere vooruitzichten in de groeimarkten, een duidelijke focus van het management op groei en een al even duidelijke doelstelling om de schulden in 2019 af te bouwen.'