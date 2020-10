'AB InBev overklast Heineken en Carlsberg'

Beleggers herstellen de biergroep AB InBev wat in ere na een verrassende volumegroei. 'Bij een beter zicht op de schuldafbouw zit een koerswinst van 60 procent in de kaarten', menen de analisten.

AB InBev oogst lof door ondanks een drooglegging van de horecasector in grote delen van de wereld een volumegroei neer te zetten in het derde kwartaal .

'Met een volumegroei in eigen bieren van 2,6 procent overklast AB InBev Heineken (-1,9%) en Carlsberg (+2,4%)', stipt het beurshuis Jefferies aan. Dat AB InBev geen interim-dividend uitkeert, ziet analist Edward Mundy niet als problematisch. 'Het kan dat beleggers in eerste instantie wat ontgoocheld zijn, maar er is nog niets verloren'. CEO Carlos Brito houdt de deur open om in februari alsnog een tussentijdse uitkering te doen.