AB InBev sleurt Bel20 naar laagste peil in twee jaar

Door de dividendknip keert AB InBev jaarlijks zo’n 3,6 miljard euro minder uit aan de aandeelhouders. Met dat geld wil het bedrijf zijn forse schuldenberg afbouwen, die in grote mate een erfenis is van de dure overname van SABMiller in 2016. Na de afronding van die deal was ’s werelds grootste brouwer 230 miljard euro waard. Daar blijft nog 130 miljard euro van over.