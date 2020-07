AB InBev trekt Brusselse kar

De beurzen gaan hoger door vaccinhoop. AB InBev neemt de Bel20 mee op sleeptouw. Leasinvest schrapt voor 4 miljoen aan huren.

De Europese beleggers zijn goedgemutst door de bemoedigende testresultaten die de farmareus Pfizer kon voorleggen voor zijn potentiële coronavaccin. Het zijn vooral de bankaandelen die omhoog schieten.

Analisten verwijzen naar de 'consultatieronde' over de banksector die de Europese Centrale Bank woensdag online heeft gezet. In grote lijnen komt het er op naar dat Frankfurt 'levensvatbare fusieprojecten' niet in de weg zal staan met (te) strenge kapitaalvereisten. 'De ECB zal geloofwaardige integratieplannen niet penaliseren met hogere kapitaalvereisten', klinkt het letterlijk. Het gemiddelde Europese aandeel wint 1,4 procent.

De Bel20 klimt rond 12u30 1,3 procent tot 3.387 punten. Ook in Brussel zijn het de bankaandelen die bovenaan staan. KBC en ING winnen respectievelijk 3,5 en 4,1 procent.

AB InBev

Het is zwaargewicht AB InBev die de Bel20-kar trekt met een winst van 3 procent. Het beurshuis Berenberg voerde een fikse koersdoelverhoging door voor de bierreus: van 55,20 naar 75,70 euro. Analist Gonzalez Lastra voorziet dat het terugdraaien van de lockdownmaatregelen de bierbrouwer een flinke boost kan geven. 'We voorspellen in ons basisscenario dat de sector in 2021 op 85 procent van het niveau van 2019 draait.'

Gonzalez zegt dat beleggers teveel focussen op de zwaktes van de biergroep. 'Het aandeel heeft het tijdens de pandemie veel slechter gedaan de sector wegens de beleggersfocus op de hoge schulden. Ze vergeten dat AB InBev een grote cashbuffer heeft en obligaties is beginnen opkopen.'

Ontex

De luierproducent Ontex mag niet langer in het favorietenclubje van Kepler zitten. 'Het aandeel heeft nog altijd een koopadvies. We denken dat de brutobedrijfswinst hoger zal uitvallen dan de markt verwacht, omdat we rekenen op lage grondstoffenkosten en grotere kostenbesparingen door het herstructureringsplan.'

Maar het bedrijf heeft recentelijk last gehad van onzekerheden in Latijns-Amerika, vooral op het gebied van valutaschommelingen. We zijn bang dat de resultaten van het eerste kwartaal op korte termijn geen grote impuls aan het aandeel zullen geven', klinkt het bij het beurshuis.

'Voorts zien we in Ontex een mooi herstelverhaal, maar de vooruitzichten op middellange termijn zijn slecht omdat de onderneming in een zeer competitieve markt zit.'

Kepler behoudt zijn koersdoel van 22 euro. Het aandeel trappelt ter plaatse.

Leasinvest

Leasinvest zakt 0,9 procent na een nieuwe Covid-update. De vastgoedverhuurder heeft met een groot deel van de huurders een overeenkomst bereikt over een huurverlaging. Veel winkeliers zagen hun inkomsten door de lockdown drastisch terugvallen en eisten een verlaging van de huur. Het bedrijf schat de financiële impact van de lagere huren op 4 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Analist Wido Jongman van KBC Securities kan zich vinden in de prognose. 'We denken dat de verwachte financiële impact juist zal zijn. Retail Estates zei eerder al in een update dat het van de 7 tot 8 weken lockdown 50 procent van de huur heeft kwijtgescholden. Als je bij Leasinvest uitgaat van 50 procent zou dat neerkomen op net wat minder dan 4 miljoen. Maar omdat twee grote winkelcentra in Luxemburg veel extra klanten uit het buitenland hebben gemist, zijn daar mogelijk meer verlagingen gegeven.'

Jongman wijst er ook op dat in het eerste kwartaal al bleek dat het in Oostenrijk juridisch niet mogelijk was om huur te innen tijdens een lockdown:

Uiteindelijk hebben ze in Oostenrijk wel iets van huur ontvangen, maar dat was niet veel. Mede daardoor komen de gemiste inkomsten uit retail hoger uit voor Leasinvest. Wido Jongman Analist bij KBC Securities

De analist stelt voorts dat een huurverlaging met 50 procent en 'faire deal' is. 'Beide kanten van de onderhandelingstafel hadden dit niet voorzien. Als je dat kunt doen, is dat fair naar je huurders toe.'