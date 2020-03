AB InBev voert Bel20-remonte aan

Na de zelden geziene verkoopgolf van vorige week, boekt de Bel20 herstel. Met het zwaarst afgestrafte aandeel aan kop: AB InBev.

De Europese beurzen boeken na de gitzwarte voorbije beursweek een remonte. Dit onder meer dankzij vier lijntjes persbericht van de Federal Reserve vrijdagavond laat, waar de Amerikaanse centraal bankiers duidelijk aangaven bereid te zijn in te grijpen om te pogen de economische impact van het coronavirus te milderen.

De Bel20 trekt 2,9 procent naar 3.589 punten. Een sterke rally van 100 punten, waarmee nog altijd maar een zesde van het verlies van de voorbije horrorweek - bijna 600 punten - goedgemaakt is.

Het was lang wachten op een eerste koers voor AB InBev - uitzonderlijk voor het meest verhandelde aandeel van de Brusselse beurs - na de koersval van meer dan 23 procent de voorbije beursweek. De biergigant schoot fors uit de startblokken, met een winst van zo'n 9 procent. Die remonte is intussen zowat gehalveerd naar 4,7 procent, tot 53,11 euro.

Deutsche Bank vindt dat beleggers overdreven somber zijn na het kwartaalrapport van vorige donderdag. 'Het management verwacht een winstgroei van 2 à 5 procent over heel 2020. Dat is toegegeven minder dan de consensus verwachtte, maar is eigenlijk geruststellend gelet op de impact van het coronavirus. Vergeet niet dat China goed is voor 9 procent van de verkopen en Zuid-Korea voor 2,5 procent. Bovendien is dit voor zover we ons kunnen herinneren de eerste keer dat het management een becijferde jaarprognose geeft, wat potentieel op een verbeterd communicatiebeleid wijst'.

Het beurshuis handhaaft het koopadvies en het - intussen verafgelegen - koersdoel van 90 euro.

Merk op dat AB InBev door de koersval van de voorbije maanden - minus 35 procent sinds het kwartaalrapport van eind oktober - weliswaar nog altijd veruit het grootste aandeel van de Brusselse beurs, maar niet meer het dominante aandeel in de Bel20. De bierreus dicteert nog maar 8,7 procent van de marsrichting van de beursbarometer, tegenover 12,3 procent voor KBC. UCB - het best presterende aandeel in de Bel20 tot nog toe dit jaar - is nu met 10 procent een stuk belangrijker in de Bel20-korf dan AB InBev.

Nog een opgemerkte stijger is Xior , De specialist in studentenhuisvesting deelde vorige week in de algemene verkoopgolf - in schril contrast met de recordjacht de voorbije maanden - en herstelt nu 6,7 procent naar 56,10 euro. Xior streek vorig jaar in Spanje neer en breidt daar nu uit met een eerste campus in de Zuid-Spaanse stad Granada, een investering van 37 miljoen euro. Degroof Petercam blijft bij het 'bijkopen'-advies en koersdoel van 60 euro. Een koersdoel dat nu plots weer boven in plaats van onder de beurskoers ligt, aangezien het aandeel vorige week van 60 naar minder dan 53 euro getuimeld was.

Geen herstel is er voor Balta . De tapijtengroep zakt 1,3 procent naar 2,275 euro en liet eerder met 2,24 euro een nieuw diepterecord optekenen sinds de beursintroductie. Die koers is 83 procent onder de intekenprijs van juni 2017, 13,25 euro.