AB InBev wil 4,4 miljard euro ophalen met beursgang Aziatische dochter

AB InBev wil volgens meerdere bronnen 4,4 miljard euro ophalen via de beursgang van Budweiser Brewing Company APAC.

AB InBev biedt 1,262 miljard aandelen aan tussen 27 en 30 Hongkong-dollar per stuk. Dat impliceert een beursgang van 37,9 miljard Hongkong-dollar (4,4 miljard euro).

De omvang van de transactie is daarmee ongeveer de helft zo groot als de geplande beursgang begin juli die werd afgeblazen. AB InBev verwees toen naar 'marktomstandigheden', experts hadden het eerder over de rijkelijke waardering. Sindsdien heeft AB InBev de Australische divisie uit de transactie gehaald en apart verkocht aan het Japanse Asahi.