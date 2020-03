'AB InBev zal dividend moeten verlagen'

Analisten wijden hun ochtendrapporten dinsdag in grote mate aan de jaarresultaten en de winstwaarschuwing van AB InBev . 'Het inslikken van de winstprognose is allerminst een verrassing', klinkt het bij de meesten. 'Wegens de sterke blootstelling van de bierreus aan de internationale handel is dat logisch. We verlagen onze volumeverwachting voor alle regio's en gaan uit van een krimp van 5 procent in de verkoop', zegt Degroof Petercam.





'We benadrukken wel dat AB InBev geen convenanten heeft en een relatief licht terugbetalingsschema de komende jaren (3 miljard dollar in 2020, 2 miljard dollar in 2021). De schulden vormen op zichzelf dus geen probleem, behalve dat ze investeerders weghouden die niet in bedrijven met een zware schuldenlast mogen investeren', zegt De Boer.

Dividend

Toch zal de schuldgraad een groot struikelblok blijven, zegt Degroof. Het beurshuis verwacht dat de bierreus zijn slotdividend zal verlagen. Op 29 april zullen de aandeelhouders stemmen over het voorgestelde slotdividend van 1 euro. Samen met het in november uitbetaalde interim-dividend van 0,8 euro per aandeel zal het totale dividend 1,80 per aandeel bedragen. Degroof Petercam verwacht dat AB InBev zijn totaaldividend zal verlagen van 1,80 euro naar 1 euro om extra geld in schuldafbouw te kunnen steken.

Degroof Petercam verwacht dat AB InBev nog langere tijd een korting moet dulden en verlaagt het koersdoel fors met 38 (!) procent van 80 euro naar 50 euro. Het advies blijft houden. KBC Securities verlaagt zijn koersdoel van 90 euro naar 80 euro en houdt de bierreus op de kooplijst.