ABN AMRO verliest 1,5 miljard beurswaarde na witwasonderzoek

Bij beleggers in ABN AMRO breekt vandaag het angstzweet uit, ze duwen het aandeel bijna 10 procent lager. De openbaar aanklager in Nederland gaat de bank analyseren. Het gerecht kijkt dan of de bank zich aan de regels voor het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme heeft gehouden. ABN AMRO werkt volledig mee aan het onderzoek.