ABN AMRO over Fagron: 'Tijd om winst te nemen'

De bank zegt dat de specialist in apothekersbereidingen moeite zal krijgen met het behalen van de vooropgestelde groei in Europa.

Deze klim was volgens analisten Eric Wilmer en Robert Jan Vos aan een gunstige nieuwsstroom te danken. Ze noemen onder meer de toegenomen liquiditeit door de uitstap van de investeringsmaatschappijen Baltisse en Waterland , het vasthouden van Fagron aan het omzetgroeipad voor de fabriek voor steriele bereidingen in Wichita, het omvallen van het concurrerende compoundingbedrijf Pharmedium en gunstige wisselkoersevoluties (vooral voor de Amerikaanse dollar).

Uitdagend

De doelstelling van de farmagroep om in Europa een lage eencijferige omzetklim te realiseren wordt echter 'geen wandeling in het park'. Dat doel kan 'enigszins uitdagend' worden, stellen de analisten. Ze verwijzen naar de vlakke omzetgroei in de Essentials-markt (levering van grondstoffen en apparatuur aan apotheken) die goed is voor meer dan de helft van de omzet. Daarnaast verwijzen ze naar de toegenomen concurrentie in de compoundingdiensten in Nederland, waar het bedrijf 25 procent van de totale omzet vandaan haalt.