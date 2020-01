ABN AMRO zet Ackermans & van Haaren op kooplijst

Na een ontgoochelend 2019 breken voor Ackermans & van Haaren betere tijden aan, zegt ABN AMRO. Het beurshuis ziet vooral beterschap bij baggeraar DEME en Delen Private Bank.

Ackermans & van Haaren (AvH) kende donderdag een fijne dag op de beurs. Het aandeel veerde 4 procent op tot 149,80 euro, het hoogste peil in meer dan een jaar. Aanleiding was een positief rapport van ABN AMRO.

Analisten Thijs Berkelder en Ron Heijdenrijk verhogen hun advies voor de Antwerpse investeringsmaatschappij van ‘houden’ naar ‘kopen’. Tegelijk gaat hun koersdoel stevig de hoogte in: van 154 naar 176 euro. Dat koersdoel impliceert meer dan 20 procent opwaarts potentieel.

Het aandeel AvH presteerde vorig jaar zwakker dan de Belgische markt, stelt ABN AMRO vast. Het won slechts 6 procent terwijl de Bel20 – waar AvH deel van uitmaakt – er 20 procent op vooruitging.

De oorzaak is te zoeken bij de twee hoofdpijlers waarop AvH rust. De private banking-activiteiten lijden - net als de hele financiële sector - onder de lagerente-omgeving. Baggeraar en windparkenbouwer DEME had dan weer last van een trager dan verwacht herstel van de markt voor baggeropdrachten en moest door groot onderhoud zijn windturbine-installatieschip Innovation enkele maanden missen.

Nieuwe schepen

Voor 2020 ziet het er heel wat beter uit, betogen de ABN AMRO-analisten. DEME, een volle dochter van de Brusselse bouwgroep CFE (die voor 60,84 procent in handen is van AvH), zou om te beginnen de vruchten beginnen plukken van zijn omvangrijk investeringsprogramma in nieuwe, innovatieve schepen.

De brutobedrijfswinst (ebitda) zou hierdoor de komende jaren structureel rond 550 miljoen euro moeten uitkomen, wat 20 tot 30 procent meer is dan in de periode 2016-2019.

Volgens ABN AMRO heeft AvH ook op beursvlak grootse plannen met CFE/DEME: ‘Wij geloven dat AvH de langetermijnambitie heeft om CFE/DEME te laten uitgroeien tot een Bel20-onderneming.’

Meer dividend

Beterschap zou er ook in zicht zijn voor Delen Private Bank, een instelling die hoofdzakelijk in België actief is maar ook in het VK en Nederland aanwezig is. De analisten verwachten dat het private banking-segment zal profiteren van recente investeringen in efficiëntie en technologie.

Ze denken ook dat de lagerente-omgeving en de sterke aandelenmarkten het beheerd vermogen doen aangroeien. Zo zouden bij Delen vorig jaar de beheerde activa met 17 procent zijn toegenomen. Dat alles zou de winst over de komende drie jaar 31 procent hoger moeten stuwen. Gezien de sterke balans zou Delen bovendien meer dividend kunnen uitkeren aan zijn aandeelhouders.

Sipef en Extensa

Voor een aantal andere dochterbedrijven van AvH zijn er ook minder wolken aan de hemel. De plantageholding Sipef bijvoorbeeld, die AvH voor 32,33 procent in handen heeft, kende in 2019 een bijzonder moeilijk jaar. De palmolieproductie stond onder druk door ongunstige weersomstandigheden en vulkaanuitbarstingen in Papoea-Nieuw-Guinea, terwijl de palmolieprijs het grootste deel van het jaar op een laag niveau stond. Sinds oktober is de prijs van de veelzijdige olie echter omhoog geschoten. Dat zal de resultaten dit jaar ten goede komen.

Vastgoedontwikkelaar Extensa (100% AvH) zal dit jaar waarschijnlijk opnieuw een groot deel van het Tour & Taxis-project opleveren, wat de inkomsten een boost zal geven.

ESG

Er is nog een minder fundamentele reden waarom de analisten positiever zijn geworden over de Antwerpse investeringsmaatschappij en dat is de ESG-rapportering. ESG staat voor ‘environmental, social, corporate governance’, de drie voornaamste graadmeters voor de duurzaamheid van een onderneming.