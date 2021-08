AMC verrast beleggers positief

De cijfers van meme-aandeel AMC zijn beter dan verwacht. Het bedrijf leed een verlies per aandeel van 0,71 dollar waar analisten een verlies per aandeel van 0,94 cent hadden verwacht. De omzet kwam uit op 444,7 miljoen euro, terwijl de consensus 382,3 had voorzien. Het management zegt dat het tweede kwartaal 'transformational' was, maar echt concrete omwentelingen in het bedrijf worden er niet genoemd.