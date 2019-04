ASIT Biotech voert strijd tegen de klok

Het nettoverlies van het biotechbedrijf liep in 2018 op tot 14,3 miljoen euro, in 2017 was dat 12 miljoen. 86 procent van de uitgaven gingen naar het verst gevorderde onderzoek, gp-ASIT+ dus. Op 31 december had ASIT 8,5 miljoen euro cash ter beschikking, eind maart was dat 5,9 miljoen. Momenteel is er genoeg cash om eind september te halen.