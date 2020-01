'ASMI - de rockster van de chipsector'

Volgens Roeg klimt het marktaandeel flink. 'De laatste update suggereert dat ASMI de verkopen van nieuwe machines vorig jaar met 33 procent zag groeien in een markt die volgens de onderzoeksbureaus Garnter en VLSI met 10 tot 15 procent gekrompen is. In juli voorspelden we dat ASMI marktaandeel terug zou winnen, nadat het een aantal jaren marktaandeel verloor, maar we hebben de omvang van de toename onderschat.'