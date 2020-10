ASML klopt analistenverwachtingen

De Veldhovense chipmachinefabrikant presenteert woensdagochtend een hoger dan verwachte omzet en winst.

Het meest verhandelde aandeel op Euronext, ASML , zag de omzet in het derde kwartaal uitkomen op 4 miljard euro. Analisten rekenden op een omzet van 3,7 miljard. De brutomarge was redelijk in lijn met de verwachtingen en kwam uit op 47,5 procent. De winst per aandeel was met 2,54 euro ook hoger dan de door analisten voorziene 2,24 euro per aandeel. De orders kwamen uit op 2,9 miljard euro, eveneens iets hoger dan de marktverwachting van 2,8 miljard.

De verkopen waren boven onze verwachtingen. Peter Wennink CEO ASML

CEO Peter Wennink is tevreden met de cijfers. 'De verkopen in het derde kwartaal waren boven onze eigen verwachtingen en de brutomarge was in overeenstemming met wat we voorzagen. We verscheepten 10 EUV-systemen en konden 14 systemen opvoeren in onze omzetcijfers voor het derde kwartaal. We hebben geen grote onderbrekingen gezien door de coronapandemie.' EUV-technologie maakt het mogelijk om sneller kleinere chips te fabriceren.

Wennink geeft daarnaast een prognose voor het vierde kwartaal. 'We denken tussen de 3,6 en 3,8 miljard euro aan omzet te behalen. De brutomarge zal naar verwachting stijgen tot 50 procent. Daarmee is onze prognose voor 2020 bevestigd'.

2021

De groeiaandrijvers voor de vraag naar chips zijn nog altijd aanwezig. Peter Wennink CEO ASML

'Voor 2021 verwachten we een laag dubbelcijferige expansie', vervolgt de CEO. 'Er zijn uiteraard onzekerheden rond de macro-omgeving met de economische impact van het coronavirus en geopolitieke ontwikkelingen. Maar de groeiaandrijvers zijn nog altijd aanwezig met de ontwikkelingen rond 5G, Artificiële Intelligentie (AI) en toenemende computerkracht. Dat drijft de toename in de vraag naar logic- en geheugenchips.' Met 'logic' bedoelt Wennink rekenchips die worden gebruikt bij toepassingen als AI en zelfrijdende auto's.

Dividend en opkoopprogramma

ASML kondigt verder een interim-dividend aan van 1,20 euro per aandeel. Dat is meer dan de 1,10 eur0 die door ING-analist Marc Hesselink werd voorzien. Aandeelhouders krijgen de winstuitkering op 13 november op hun rekening.

En er is meer goed nieuws voor de aandeelhouders, want de chipmachineproducent herstart vanaf deze week de inkoop van eigen aandelen. In januari kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma aan voor 2020 tot en met 2022 ter grootte van 6 miljard euro, maar was sinds het tweede kwartaal gestopt met het inkopen van eigen aandelen.

Coronaproof