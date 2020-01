ASML koopt voor 6 miljard euro eigen aandelen in

De Nederlandse chipmachinefabrikant scoorde in lijn met de verwachtingen en voorziet een gunstig 2020.

ASML presenteerde woensdag de resultaten over het vierde kwartaal van 2019 en kondigde een stevig opkoopprogramma aan.

De wereldmarktleider in complexe apparatuur voor chipassemblage, die in belangrijke mate op Leuvense technologie draait, zag de omzet in het vierde kwartaal uitkomen op 4 miljard euro. Dat is iets hoger dan de 3,93 miljard die analisten hadden verwacht.

De winst per aandeel stijgt van 1,87 naar 2,70 euro. Marktvorsers rekenden hier op een iets hogere winst van 2,72 euro.

Voorts ziet het bedrijf de omzet in het eerste kwartaal van 2020 uitkomen tussen 3,1 en 3,3 miljard euro en voorziet het een brutomarge tussen 46 en 47 procent.

Opkoopprogramma

De chipmachinefabrikant stelt voorts een dividend voor van 2,40 euro per aandeel, een toename met 14 procent. Daardoor komt het slotdividend voor 2019 neer op 1,35 euro.

Aandeelhouders worden in de watten gelegd door een nieuw opkoopprogramma: ASML zal de komende drie jaar voor 6 miljard euro aan aandelen opkopen.

CEO Peter Wennink zegt dat vooral de vraag naar logic, de rekenchips die worden gebruikt bij toepassingen als kunstmatige intelligentie en zelfrijdende auto's, de groei aanzwengelde:

Voor ASML was 2019 opnieuw een jaar van groei, vooral door de sterke vraag naar logic in zowel DUV als EUV. We hebben acht EUV-systemen verkocht in het vierde kwartaal en kregen negen bestellingen binnen. CEO ASML CEO ASML

Wennink is ook positief over het huidige boekjaar:

We verwachten dat ook 2020 een jaar van groei wordt. De vraag naar logic zal naar verwachting sterk blijven door onder andere de investeringen in 5G. In de markt voor geheugenchips zien onze klanten de eerste tekenen van herstel. PETER WENNINK CEO ASML

Orders vallen tegen

Analist Edwin de Jong van NIBC zegt dat de orders wat tegenvallen. 'Het aantal bestellingen kwam in het vierde kwartaal uit op 2,4 miljard euro tegenover 5,1 miljard in het derde kwartaal. Dat kan leiden tot een slechter sentiment rond het aandeel. Maar de vooruitzichten blijven duidelijk, want ASML ontving 45 bestellingen voor EUV-systemen in 2019 terwijl de jaarlijkse productiecapaciteit 30 eenheden is. Voorts zien we herstel voor de geheugenchipmarkt later dit jaar.'

Beleggers lijken woensdag even hun winsten te nemen, het aandeel zakt 1,1 procent.

Het aandeel is in een jaar in koers verdubbeld en noteert op een recordpeil. Zelfs dat ASML dreigt een speelbal te worden in de technologieoorlog tussen China en de Verenigde Staten kan het beleggersenthousiasme niet temperen.