ASML scoort met goede cijfers

De Nederlandse chipproducent ASML presenteert woensdag cijfers boven de verwachtingen. In het tweede kwartaal boekte ASML een winst per aandeel van 1,13 euro. Dit is bijna 19 procent hoger dan de analistenconsensus van 0,95 euro. De nettoverkopen voldeden met 2,57 miljard euro redelijk aan de verwachtingen. Daarnaast meldt het bedrijf dat er voor 2,8 miljard euro aan orders zijn binnengekomen.

Opvallend is ook de brutomarge, die kwartaal op kwartaal met 140 basispunten steeg naar 43 procent. Analisten rekenden op een brutomarge van 41,8 procent. De sterke brutomarge is volgens CEO Peter Wennink toe te schrijven aan de verbetering van de resultaten bij EUV, een nieuwe technologie van het bedrijf.

Vooruitzichten

Analisten

Analist Michael Roeg van Degroof Petercam zegt over de cijfers: 'De mix van goede resultaten in het tweede kwartaal, slechter dan verwachte vooruitzichten voor het derde kwartaal en beter dan verwachte vooruitzichten voor het vierde kwartaal zorgt ervoor dat wij onze verwachtingen grotendeels behouden.'

Moeilijke markt

De chipmarkt is op dit moment een lastige markt om in te opereren. Vooral de vraag naar geheugenchips is sterk afgezwakt. Deze chips zitten onder andere verwerkt in smartphones en de vraag naar smartphones heeft een forse knauw gekregen door de oplaaiende handelsoorlogen en de wereldwijde groeivertraging. Doordat ASML machines maakt die chips produceren heeft ook dit bedrijf last van de slabakkende chipmarkt.