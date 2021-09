ASML verhoogt omzetverwachting in woelige beursweek

De Nederlandse bouwer van chipmachines ASML wil in het lopende decennium 11 procent omzetgroei per jaar neerzetten. De aankondiging komt in een zeldzame zwakke beursweek voor het succesbedrijf.

Het bedrijf durft ondanks onzekerheden in de toeleveringsketen ook vooruitblikken tot 2030. Het mikt tussen de periode '20-'30 op een gemiddelde omzetgroei per jaar van 11 procent.

ASML houdt zijn beleggersdag in de meest woelige beursweek voor het bedrijf dit jaar. Sinds de slotkoers van vrijdagavond verloor het populaire aandeel 10 procent in een brede verkoopgolf van rentegevoelige techaandelen. Het bedrijf uit Veldhoven bij Eindhoven is een van de onbetwiste kampioenen van de Amsterdamse beurs. De koers vervijfvoudigde in de jongste drie jaar.