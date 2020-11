'Aandeel Biden' noteert de helft hoger dan 'aandeel Trump'

Door het toenemende wantrouwen tegenover polls neemt het belang van politieke wedmarkten toe. Hoe werken ze en hoe betrouwbaar zijn ze?

De spanning loopt stevig op in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De onzekere uitslag verklaart voor een deel de forse stijging van de volatiliteit op de beurzen de voorbije weken.

De peilingen zijn alvast duidelijk: die wijzen op een flinke voorsprong voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden tegenover zijn rivaal, de Amerikaanse president Donald Trump. De website FiveThirtyEight geeft een gewogen gemiddelde van alle polls. Dat geeft als resultaat dat 52 procent van de kiezers achter het beleid van Biden staat, terwijl 43,5 procent het beleid van Trump steunt en een deel nog geen mening heeft.

De Tijd geeft op zijn verkiezingspagina een overzicht van de kansen van beide kandidaten op basis van de berekeningen van het onderzoeksbureau PollyVote. Daarin zitten meerdere peilingen en modellen en wordt gecorrigeerd voor onder andere onderrapportage in bepaalde staten. Volgens PollyVote maakt Biden 78 procent kans om te winnen. De kans op een tweede termijn van Trump ligt op 22 procent.

Politieke wedmarkten

Maar op polls klinkt steeds vaker kritiek, zeker sinds de peilingen er behoorlijk naast zaten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Toen voorzagen ze een duidelijke overwinning voor Hillary Clinton, terwijl Trump er uiteindelijk met het presidentschap vandoor ging.

Enter de politieke wedmarkten als opkomende indicator voor de verkiezingsuitslag. De bekendste politieke wedsite is PredictIt, dat zichzelf de 'aandelenmarkt voor politiek' noemt. PredictIt heeft momenteel zo'n 110.000 à 120.000 accounts. Daarbij zitten ook institutionelen. Op deze Nieuw-Zeelandse website kunnen mensen een 'aandeel' kopen dat het mogelijk maakt te profiteren van een winst van een van de kandidaten. Een aandeel Biden kostte maandag 64 dollarcent. Wie het aandeel koopt krijgt 1 dollar terug bij een overwinning van Biden. Dat is een rendement van 56 procent.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Een aandeel Trump noteert veel goedkoper: 41 dollarcent. Wie juist gokt op een overwinning van Trump, realiseert een winst van 143 procent. Let wel: net als bij werkelijke aandelen moeten beleggers kosten aan PredictIt betalen. Als u wint, moet u 10 procent van uw winst afstaan aan de website. Voor alle duidelijkheid: Belgen kunnen niet gokken op PredictIt.

'Wisdom of the crowd'

Net zoals bij een gewone aandelenbeurs is PredictIt een manier om de 'wisdom of the crowd' te laten spelen. De koersen van Biden en Trump worden louter door de vraag en het aanbod bepaald. Polls kunnen bijvoorbeeld het nadeel hebben dat mensen niet willen toegeven dat ze op Trump gaan stemmen. Dat bekende probleem zou in de koersen op politieke wedsites vervat moeten zitten.

Op verkiezingsnacht in 2016 gaven we één uur voor de TV-zenders aan dat Trump zou winnen. Will Jennings PredictIt

Voor alle duidelijkheid: ook in 2016 zat PredictIt ernaast. Het aandeel Clinton noteerde hoger dan het aandeel Trump. 'Maar we gaven Trump een grotere kans dan de polls toen deden', zegt Will Jennings van PredictIt in een gesprek met De Tijd. Jennings werkte eerder voor het campagneteam van Hillary Clinton en voor het Witte Huis.

Jennings benadrukt dat politieke wedmarkten geen alternatief zijn voor polls. 'De vragen zijn fundamenteel anders. Polls vragen je wat je wil dat zal gebeuren. Wedmarkten vragen je wat je denkt dat zal gebeuren en of je er geld op wil inzetten. Er zit veel info in die polls niet kunnen bevatten, zoals het risico op verkiezingsfraude.'

Wie de nieuwe Amerikaanse president wordt, is de bekendste markt op PredictIt maar niet de enige. 'We hebben momenteel 216 live politieke markten lopen. Je kan inzetten op het moment dat de nieuwe president bekend wordt of in welke mate de polls ernaast zitten. In 2021 willen we nog verder uitbreiden, zoals de kansen dat bepaalde Amerikaanse wetgeving erdoor komt.'

Realtime

Politieke wedmarkten hebben alleszins het voordeel dat ze realtime zijn. Toen Trump begin oktober tweette dat hij besmet was met het coronavirus, dook zijn aandeel ogenblikkelijk naar beneden. Het 'centjesaandeel' Mike Pence, de vice-president, schoot daarentegen de hoogte in.