Aandeel Colruyt onderuit na winstwaarschuwing

De distributiegroep Colruyt krijgt donderdag een klap van 6 procent op de beurs na een sombere speech door topman Jef Colruyt woensdag.

Colruyt voorspelt dat zijn winst in het lopende boekjaar 'beduidend' lager zal liggen dan in vorig boekjaar. In juni, bij de presentatie van de jaarresultaten van het boekjaar 2020-2021, had Colruyt al gewaarschuwd voor een lagere winst. Nu voegt het daar nog aan toe dat het resultaat 'beduidend' lager zal zijn. 'Hoeveel lager exact? Dat valt af te wachten, maar het zal gevoelig lager zijn', zei Jef Colruyt op de algemene aandeelhoudersvergadering woensdag in Halle.

Het aandeel krijgt een tik van 6 procent naar 45,4 euro, de sterkste daling in 15 weken en de laagste koers dit jaar. De klap kost Colruyt zowat 390 miljoen euro aan beurswaarde.

'De concurrentie nam in de voorbije maanden nog toe', waarschuwde Colruyt. 'De concurrenten smijten met promoties. Tegelijkertijd is er inflatie. Leveranciers verhogen hun prijzen. Dit is geen happy news. We moeten dit jaar echt vechten'.

Het aandeel was sinds het sombere bericht in juni al fors teruggevallen. 'Sindsdien lijkt de prijzenslag in de sector nog geïntensiveerd', zegt analist James Grzinic van het beurshuis Jefferies in een rapport getiteld 'Annual General Misery'.

De koers van Colruyt staat ver onder het peil van Nieuwjaar, terwijl de sectorgenoten in de Stoxx600 Grocery Stores Index 4,4 procent wonnen.

Analisten verwachten een gemiddelde nettowinst van 383 miljoen euro dit boekjaar (Colruyt heeft een gebroken boekjaar dat eindigt op 31 maart, nvdr). . 'Maar door Jef Colruyts bewoording 'beduidend lager' verwachten we dat de winst 10 à 15 procent lager kan uitvallen, in een bandbreedte tussen 315 en 335 miljoen', zegt analist Fernand de Boer van Degroof Petercam. 'Het plaatje is troebel en de hamvraag is hoe Colruyt de volgende jaren tegemoet ziet'.