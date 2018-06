Aandeel Deutsche Bank op vers dieptepunt

Het aandeel van Deutsche Bank is woensdagmorgen voor het eerst onder 9 euro gezakt. De beurswaarde van KBC is nu al de helft groter dan die van Deutsche Bank.

Deutsche Bank tikte woensdagmorgen met 8,75 euro een nieuw dieptepunt aan. De Duitse bank sleurt ook andere bankaandelen lager. De Euro Stoxx Bankenindex is veruit de grootste daler in Europa. In Brussel valt het verlies voor KBC nog mee. Er is geen specifieke reden voor de terugval woensdag. Handelaars verwijzen naar het negatieve technische plaatje.

Fundamentaal verkeert Deutsche Bank al langere tijd in zwaar weer. De grootste bankgroep van Duitsland zit in een vicieuze cirkel van slinkende omzet, lagere kredietratings en hogere financieringskosten. Eind mei omschreef de Amerikaanse centrale bank de toestand van Deutsche Bank in de VS als bedenkelijk. Kort daarna sneed ratingbureau S&P in de kredietrating.

Sinds begin dit jaar verloor Deutsche Bank al 44 procent beurswaarde. Geen enkele andere bank in Europa verloor meer. De Europese bankaandelen kennen in het algemeen wel een moeilijk jaar. Met een verlies van 14 procent tekent de Euro Stoxx Banks-index de slechtste prestatie neer.

De beurswaarde van Deutsche Bank bedraagt nog 18,5 miljard euro. Ter vergelijking: de beurswaarde van KBC is met 27,2 miljard euro de helft groter.

Nieuwe topman

Deutsche Bank moet zowat het meest gehate aandeel in Europa zijn. Van de 33 analisten die het aandeel opvolgen, zijn er slechts drie die een koopadvies geven. Daar is geen enkel groot, gereputeerd beurshuis bij. Er staan wel 16 verkoopadviezen uit.