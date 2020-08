Aandeel Juventus onderuit na exit Champions League

Het aandeel van Juventus gaat op de beurs van Milaan tot 11,5 procent lager. De ploeg van Cristiano Ronaldo slaagde er vrijdagavond niet in de kwartfinales van de Champions League te bereiken, ten voordele van de Franse underdog Lyon.

Een plaats in die kwartfinales had de club 10,5 miljoen euro rijker gemaakt. 'De vroege exit is een klap voor de al wankele financiƫn van Juventus. Terwijl de club het elftal moet verjongen door jonge spelers aan te kopen', zegt de Italiaanse broker Jacopo Ceccatelli aan Bloomberg.