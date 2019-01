Aandeel Kinepolis valt in de smaak

Kinepolis zag zijn beurskoers in 2018 met 12 procent terugvallen, maar sinds begin dit jaar kwam er al 9 procent bij. Het plekje op de favorietenlijstjes van Berenberg en Kepler is daar niet vreemd aan.

Kippers merkt op dat ‘het management een bedrijf heeft gecreëerd dat leert en innoveert, waardoor het zijn omzet en marges kan laten groeien in een structureel teruglopende markt, ook in 2019.’

De afgelopen twee jaar stonden bij Kinepolis in het teken van overnames. In 2017 verwierf de groep Landmark, dat een marktaandeel van 10 procent heeft in Canada. En vorig jaar bereikte de groep een akkoord om twee bioscoopcomplexen in Barcelona en Valencia te kopen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Spaanse mededingingsautoriteit.