Aandeel Materialise verzesvoudigt in vier jaar

Het aandeel van het Leuvense Materialise tikte op Nasdaq een topkoers aan van 36 dollar. Beleggers waarderen de 3D-printspecialist op 1,9 miljard dollar.

In de schaduw van grote Nasdaq-bonzen als Apple en Tesla is ook het Leuvense Materialise aan een stevige rit bezig op de Amerikaanse technologiebeurs. Dinsdag sloot het aandeel tegen hoge volumes 15 procent hoger af op 36,21 dollar, de zevende dagstijging op rij. Het aandeel noteert drie keer hoger dan de introductieprijs van 12 dollar toen Materialise in 2014 in volle 3D print hype naar Nasdaq trok. Sinds 2016 - toen de hype helemaal was gaan liggen - is het aandeel ruim verzesvoudigd.

De augustushausse is opmerkelijk. Eind juli ging het aandeel nog 15 procent onderuit na zwakke kwartaalresultaten. De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met een derde. Ook waarschuwde Materialise dat de coronacrisis in het derde kwartaal en in de rest van het jaar op de resultaten zal drukken.

Tijdens onze CEO Talks eerder dit jaar verklaarde CEO Fried Vancraen wel dat de coronacrisis op termijn een versnelling kan inluiden van de 3D-printingindustrie. 'Bedrijven zullen hun bevoorrading lokaler willen houden. Daarin is meer plaats voor 3D geprinte onderdelen.'

'We geven nooit commentaar op de beurskoers. Ik kan wel bevestigen dat er langs onze kant geen nieuws naar buiten is gegaan', klinkt het in Leuven. De hausse is alleszins niet gelinkt aan ronkende analistenrapporten. Integendeel: er staan twee houdenadviezen en twee verkoopadviezen uit, met een gemiddeld koersdoel van 16,75 dollar, zo'n 50 procent de huidige koers.

Hete trackers

'De vorige koersopstoot was toen Materialise werd opgenomen - of zijn gewicht werd opgetrokken - in een gespecialiseerde beurstracker', duidt analist Guy Sips van KBC Securities, die een afbouwenadvies heeft uitstaan op het aandeel. Een voorbeeld van zo'n tracker is de erg populaire ROBO Global Robotics & Automation ETF. Die tracker investeert in bedrijven die innoveren op het vlak van robotica, automatisatie en kunstmatige intelligentie. De tracker schaduwt 86 bedrijven. De Amerikaanse chipproducent Nvidia heeft met 2 procent het grootste gewicht. Materialise staat op positie 33, met een gewicht van 1,23 procent.

Een waarnemer reageert zeer sceptisch op de hausse. 'Aankopen door trackers kunnen een verklaring zijn. Ik denk ook aan computertrading, want ik kan me moeilijk voorstellen dat je nu nog enige menselijke koper vindt. Tenzij je gelooft dat morgen 3D printing alle productietechnieken gaat veranderen. Maar met deze waardering moet het dan echt 'morgen' en 'alles' zijn.' (lacht)

Overnamespeculatie?