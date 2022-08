Aandeel Nationale Bank zakt naar laagste peil in 21 jaar

Gouverneur Pierre Wunsch in de lokettenzaal van de Nationale Bank

De winst van de Nationale Bank staat onder druk en het dividend zal volgend jaar wellicht dalen.

Het aandeel Nationale Bank is maandag voor het eerst sinds 2001 onder de grens van 1.600 euro gedaald. De lage beurskoers is te wijten aan verscheidene factoren.

In de eerste plaats staat de winst onder druk. Sinds de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) in juli kan de Nationale Bank geen 0,5 procent strafrente meer aanrekenen aan de Belgische banken die miljarden aan cashoverschotten bij haar parkeren. Als de ECB in september opnieuw de rente optrekt, zal de Nationale Bank rente moeten betalen op die deposito's van de Belgische banken.

Er is ook goed nieuws. De stijging van de langetermijnrente heeft een positieve invloed op het rendement van de obligaties die de Nationale Bank koopt in het kader van de stimulus van de ECB. De obligatieportefeuille groeit niet meer, maar de opbrengst van vervallende obligaties wordt herbelegd in nieuw papier.

De rentelasten stijgen echter sneller dan de rentebaten, omdat de activa een langere looptijd hebben dan de passiva, zegt de Nationale Bank. Voorts heeft de stijging van de langetermijnrente een negatieve impact op de grote obligatieportefeuille.

Beleggingsportefeuille

Het dividend van de Nationale Bank is niet afhankelijk van de winst, maar vooral van de opbrengst van de zogenaamde statutaire portefeuille. Dat is een beleggingsportefeuille van ruim 7 miljard die vooral obligaties en ook aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) omvat. De BIB is de bank van de centrale banken.

De Nationale Bank heeft dit jaar minder dividend ontvangen van de Bank voor Internationale Betalingen.

De kans is relatief groot dat de Nationale Bank volgend jaar een lager dividend uitkeert over het boekjaar 2022. In de eerste plaats heeft de Nationale Bank dit jaar minder dividend ontvangen van de BIB. Vorig jaar was dat dividend uitzonderlijk hoog. Bovendien boekte de Nationale Bank vorig jaar een meerwaarde van 19,3 miljoen euro op de verkoop van het gebouw van de drukkerij. Daarvan werd een deel uitgekeerd aan de aandeelhouders.