Aandeel Nyrstar keldert na maandenlange schorsing

De notering was ruim drie maanden geschorst, sinds 24 juni. De hervatting van de handel werd mogelijk nu revisor Deloitte zijn langverwachte oordeel klaar heeft over de jaarcijfers van Nyrstar, al is dat een oordeel met voorbehoud .

Het beursgenoteerde Nyrstar is zo een monoholding geworden, met als enige actief een belang van 2 procent in het 'nieuwe Nyrstar'. Wat rest is beursgenoteerd wrakhout, dat door een extern onderzoeksbureau op 0,14 euro per aandeel wordt gewaardeerd.