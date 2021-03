Aandeel Tesla in vrije val

De Amerikaanse autobouwer verliest meer dan 10 procent. Sinds de top in januari ging er al ruim 30 procent af.

De Amerikaanse beurzen staan er gemengd bij. De Dow Jones wint 0,3 procent, de S&P500 trappelt ter plaatse en de Nasdaq verliest 1,1 procent. Beleggers zijn nog altijd bezorgd over de stijgende rente en de negatieve impact die de hogere rente heeft op technologie-aandelen. Ook verteren beleggers nog altijd een uitspraak van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) slecht. Die zei donderdag dat de heropening van de economie 'kan zorgen voor opwaartse druk op de prijzen'. Een sterk jobrapport over de maand februari heeft de rente nog hoger geduwd.

Tesla

Het aandeel Tesla zit intussen in een zware verkoopgolf. Het aandeel noteert rond 17u30 met een verlies van 12 procent, waarmee het aandeel sinds zijn top al 250 miljard dollar aan beurswaarde heeft ingeleverd tot 560 miljard dollar.

Wat gebeurt er met tech?

Een groot deel van die daling kan verklaard worden door de stijgende rente. Door de hogere groei- en inflatieverwachtingen is de Amerikaanse tienjaarsrente sinds begin januari met 66 basispunten gestegen tot 1,57 procent. De hogere rente zorgt ervoor dat de huidige waarde van toekomstige winsten daalt. Zeker bij het aandeel Tesla is het grootste deel van de waardering gestoeld op de verwachting dat de winsten in de toekomst enorm zullen stijgen. Daardoor hebben groeiaandelen als Tesla de meeste last van de sterk oplopende rente (zie de video hiernaast voor meer uitleg).

Wat ook niet helpt is dat de Chinese Tesla-concurrent NIO onlangs waarschuwde dat de verkoop van elektrische auto's zou vertragen in China in de eerste drie maanden van het jaar. Ook Tesla meldde dat het in januari de autoverkopen zag zakken tot 15.484 van 23.804 in december. Tesla's verkopen in China waren goed voor een vijfde van de omzet over 2020.