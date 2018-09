Aandeel TomTom keldert na nederlaag tegen Google

TomTom keldert dinsdag omstreeks het middaguur met 25 procent tot 6,48 euro. Dat is de grootste terugval sinds juni 2011. Het aandeel reageert op een bericht van de Renault-Nissan-Mitsubishi Motors alliantie over een samenwerking met Google, voor het gebruik van het besturingssysteem Android in hun dashboards.