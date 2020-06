'Aandeel Wirecard is 1 euro waard'

BofA Secuties wijst erop dat klanten vertrekken als gevolg van het recent uitgebroken boekhoudschandaal. 'Revolut is weg bij Wirecard en Grab herbekijkt zijn partnerschap, aldus Bloomberg.' Er is ook een probleem langs de kredietzijde. Bank of China zou - opnieuw volgens Bloomberg - overwegen zijn kredietlijn naar Wirecard te sluiten.